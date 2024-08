Desembargadora Joana Carolina agraciada com medalha da AGU

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A desembargadora federal Joana Carolina Lins Pereira, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, recebeu a Medalha do Mérito, a medalha da Ordem do Mérito da AGU, na categoria Grande Oficial. Na sua saudação, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, elogiou o trabalho da magistrada na condução das tratativas que levaram à celebração do Acordo-Base dos prédios-caixão, que está viabilizando uma solução para o drama que se arrastava por décadas no estado de Pernambuco.

O presidente da OAB Fernando Ribeiro Lins e a vice Ingrid Zanella em evento de advocacia criminal - Reprodução/Instagram

Constatação



O cientista político Antonio Lavareda lembra que o voto religioso sempre foi presente, mas acredita que, apesar do crescimento desse eleitorado, a religião não será fator decisivo nas eleições. Ele ressalta que os evangélicos tendem a agir de forma coesa, influenciados pelos líderes religiosos.





RECENTRO



O Gabinete do Centro do Recife, a Secretaria de Inovação Urbana, a Fundação de Cultura da Cidade trouxeram mais cor à Avenida Guararapes, no Edifício Almare, no centro da cidade. A arte retrata as mulheres do movimento Manguebeat pelos olhos do artista Teo Armando.

Cynthia Costa, brilho da nossa arquitetura - Arquivo Pessoal





APOSTAS



O brasileiro perdeu, entre vitórias e derrotas com bets de casa de apostas, R$ 23,9 bilhões entre junho de 2023 e junho de 2024. O estudo foi feito por economistas do Itaú.







CARRO-CHEFE



Nosso companheiro Flávio Barra é o novo carro-chefe das campanhas da Construtora Baptista Leal. Começou no lançamento do “Start Nature Residence”, no Shopping Recife.

O deputado Pedro Campos e a esposa Augusta Carneiro em recente viagem - Arquivo Pessoal





ELEIÇÕES



Rosa Freitas lançou o livro “Direito Eleitoral para Prefeitos”, com renda para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. atualizado segundo as Resoluções-TSE de 2024 é uma bússola para os candidatos na eleição de outubro.





Ariano



A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou proposta do deputado Sileno Guedes, incluindo o nome de Ariano Suassuna no livro ”Panteão dos Heróis e Heroínas de Pernambuco Fernando Santa Cruz.



EM SERGIPE



A convite do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, a chefe do gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, participou da Semana de Patrimônio e Habitação Falou sobre as políticas de habitação que estão sendo implementadas no centro do Recife.





ATLETAS



Após a governadora Raquel Lyra divulgar foto no pódio em uma competição de natação quando jovem, a secretária de cultura, Cacau de Paula, compartilhou que jogava futebol aos 16 anos.

M O V I M E N T O





BOM DIA: “O Supremo Tribunal Federal é o único tribunal do planeta que permite julgamentos por um só juiz.” (José Paulo Cavalcanti Filho)







LUIZ Guimarães lança o livro “Caminhos da Libertação”, quarta-feira, na sede da AABB.



ENCONTRO de Fuscas e Carros Antigos reunirá, hoje, antiguidades e modelos clássicos no Shopping Costa Dourada.



A MÚSICA ‘Birds of a feathers’, da cantora Billie Eilish, está em primeiro lugar na mais ouvidado mundo, no Spotify.



DESDE 2022, com a presença cada vez mais forte dos políticos nas redes sociais, o número de jovens eleitores têm crescido. Em Pernambuco, neste ano, o aumento é de 59%.



AS ATRIZES Camila Queiroz e Marina Ruy Barbosa estão de férias na Itália e ambas publicaram registro usando maiô azul. Será que vem aí uma nova tendência?



MAYRA Rossiter brilha como modelo da nova coleção da Bruna Paz Brand.



O PERNAMBUCANO Juliano Muta lançou o disco Nesse Lugar Fora Daqui.

RAPHAEL Campos atuando com destaque como diretor executivo da Petribu Desenvolvimento Urbano.



ANIVERSARIANTES Ana Marenga, André de Paula, Antônio Machado Guimarães, Antônio Pessoa Guerra, Djalmo Leão, Ivete Tavares de Melo, Patrícia de Melo Cani, Rafael Dias e Thereza Chrystina Cardoso.