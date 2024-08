Atrações no réveillon do Summerville de Muro Alto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Carol Pontes, diretora comercial do Grupo Pontes, revela as atrações do réveillon do Summerville All Inclusive Resort de Muro Alto. Um dos mais tradicionais do estado acontece desde a fundação do hotel, há 24 anos. Vai ter uma ceia com cardápio especial, shows das bandas Babado Novo e Patusco, além de um show pirotécnico à beira-mar. Ela contabiliza 80% dos lugares reservados.

POSSE

Os desembargadores Ricardo Paes Barreto e Stênio Neiva prestigiaram a posse dos novos dirigentes do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília: os ministros Herman Benjamin, como presidente e Luis Felipe Salomão como vice-presidente. Um comando nordestino, pois o presidente é paraibano, e o vice baiano.

SILVIO

Após uma semana da morte de Silvio Santos, os fãs que quiserem visitar o túmulo do apresentador no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, precisarão provar que são judeus para ter acesso. O espaço só permite seguidores da religião judaica.

PRÊMIO

Após garantir três medalhas de ouro nas Olimpíadas de Paris, Simone Biles se presenteou com uma Mercedes-Benz G 550 2025 de R$ 900 mil.

CULTURA

O Teatro Cultura Artística, um dos mais importantes de São Paulo, destruído por um incêndio em 2008, depois de uma reforma de 16 anos, que custou R$ 150 milhões, reabre hoje, com concerto com o pianista canadense Jan Lisiecki com a Filarmônica de Câmara Alemã de Bremem. Vai marcar também a estreia do piano Steinway & Sons, um dos mais famosos do mundo, que custa R$ 400 mil.

CINEMA

O novo filme de Fernando Meireles “Corrida dos Bichos”, terá Anitta no elenco, fazendo o papel de uma narradora das corridas onde gente rica aposta em competidores pobres. Também no elenco Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso e Grazi Massafera.

DINHEIRO

O candidato do PSDB à Prefeitura de Cerro Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, Gilmar João Alba, conhecido como Gringo Loko, declarou à Justiça Eleitoral que tem R$ 5 milhões em "dinheiro vivo". Horácio Fiuza Muniz, do PMDB, que disputa uma vaga de vereador em Guapimirim (RJ), guarda R$ 4 milhões. Dos 50 candidatos, em todo o Brasil, com mais de R$ 1 milhão em espécie, 24 concorrem a prefeito, 16 a vereador e 10 a vice-prefeito.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Só podemos vencer o adversário com o amor, nunca com o ódio.” (Mahatma Gandhi)

NESTE domingo, é celebrado o Dia do Soldado.

LULU Santos, Marina Sena, Nando Reis e Jota Quest são as atrações de hoje no Turá Recife, no Classic Hall.

TERÇA-FEIRA, na Academia Pernambucana de Letras, Fabrício Varejão lançará o livro Engenharia de Segurança do Trabalho Ponto a Ponto.”

O CHEF Yuri Machado marcou presença no quiosque Peixe Rei, na Avenida Boa Viagem, e cozinhou o prato Tropeiro de Sururu.

A ATRIZ Arlete Salles fará temporada especial da comédia “Ninguém Dirá que é Tarde Demais” nos dias 20, 21 e 22 de setembro, no Teatro do Parque.

CLARISSA Cunha curte dias de descanso na Grécia.

QUARTA-FEIRA, o Cá-Já recebe a exposição Jardim do Imaginário com peças decorativas da artista Karla Batista.

AS JOGADORAS Marta Silva e as norte-americana Carrie Lawrence, estão noivas. Elas já moram juntas em mansão na Flórida.

