Parque imersivo gexperience no RioMar Recife chega ao fim nesta quinta

Acaba nesta quinta-feira (29), a temporada do gexperience no RioMar Recife. Ao todo, são mais de 35-m² com 15 atrações originais dos estúdios globo. Os ingressos custam a partir de R$ 7 e podem ser adquiridos pelo site gexperience.com.br ou na bilheteria física localizada na entrada do parque.

As pessoas poderão, por exemplo, registrar momentos no cenário do que Que História é Essa Porchat?, sentir a emoção de ser um líder no BBB24 na sala fielmente reproduzida do programa, descobrir qual a música no Caldeirão com o Mion, cantar como se estivesse no The Masked Singer, mergulhar no game lúdico no espaço do Detetives do Prédio Azul e muito mais.

Serviço

Gexperience Recife

Ingressos:

R$ 14,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia).

Ingressos combo família: R$ 34 (até 5 pessoas)

Período: 06 de julho a 29 de Agosto

Local: RioMar Recife, no Piso L1 - Próximo ao Palato

Horário de funcionamento: de terça a sábado das 10h às 22h (última sessão às 21h), domingos e feriados das 12h às 21h (última sessão às 20h).

Link para ingressos: https://www.gexperience.com.br/recife