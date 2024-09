Restaurante italiano estreia carta de vinhos com competição às cegas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira, a Lupi Pizzeria, em Boa Viagem, vai inaugurar nova carta de vinhos em novo espaço inaugurado dentro do restaurante.'Emilia-Romagna' é o nome do novo ambiente inspirado na região norte italiana, conhecida pelas belíssimas paisagens e cidades históricas. “A pizza é nossa estrela, mas ela brilha ainda mais com a combinação clássica que é uma boa pizza e um bom vinho”, afirma Eduardo Oliveira, empresário à frente do restaurante com exclusividade à coluna.

Para celebrar a ocasião, terá uma competição às cegas aberta ao público nesta terça. Os clientes degustarão 12 rótulos, entre espumantes, brancos e tintos; e terão que adivinhar o país de origem e darão suas notas de avaliação, tudo com a condução do sommelier Vinno Gomes. Na degustação são 12, mas na verdade o espaço terá 120 rótulos disponíveis, sendo 50% deles de origem italiana.

SERVIÇO:

Uma Noite de Vinhos e Descobertas

Lupi Pizzeria - Rua José Domingues da Silva, 238, Boa Viagem

27 de agosto, às 19h