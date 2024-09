Chefs especialistas em churrasco se reúnem para evento gastronômico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento acontece dia 28 de setembro, no Terraço Carvalheira, localizado no Shopping Recife

Grandes nomes da gastronomia e especialistas em churrascos tem um encontro marcado no Churras Carva, no Terraço Carvalheira do Shopping Recife, dia 28 de setembro. Já é a quinta edição do evento que reúne cortes nobres e muitas variedades de parrilha.

Ao todo, são 24 chefs, desses terão quatro estreantes: Marcos Livi, Lígia Karazawa, Karyna Maranhão e Armando Pugliese. Tendo o churrasco como protagonista, o evento gastronômico vai misturar as raízes brasileiras, americanas e o oriental do barbecue. Entre os cortes nobres e receitas gourmets, o Boi no rolete, peixe amazônico, fogo de chão, grelha e varal farão parte do evento.



Em entrevista exclusiva para coluna, o chef Marcos Livi, do Rio Grande do Sul, explica sua expectativa para chegar ao Recife. "Sou gaúcho e levar minha cultura a Recife, para Pernambuco, é uma honra! Este estado tem grandes talentos da gastronomia mundial e poder ao redor do fogo mostrar um pouco do que nós gaúchos podemos levar ao Brasil e ao Mundo reforça que o melhor segredo de um bom churrasco são as pessoas", relata Marcos. O chef reforça que seu prato no evento ainda é surpresa, mas que os amantes de carne podem esperar "a técnica ancestral aliada ao que tem de mais moderno na forma de assar no mundo".