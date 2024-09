Nando Reis traz "Uma Estrela Misteriosa" ao Teatro Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Podem preparar o All Star Azul, porque Nando Reis está voltando ao Recife em outubro para a turnê "Uma Estrela Misteriosa". O show será no dia 24 de outubro, às 21h, no Teatro Guararapese os ingressos já estão à venda. Ao todo, o álbum tem 24 músicas, sendo 22 inéditas. A turnê começa em setembro e passará por 24 cidades.

O álbum quádruplo Uma Estrela Misteriosa, que nomeia a turnê, foi lançado no final de julho deste ano e tem participação de músicos internacionais como Peter Buck (R.E.M), Barrett Martin (Screaming Trees), Duff McKagan (Guns N' Roses), Krist Novoselic (Nirvana), Mike McCready e Matt Cameron (Pearl Jam).

“Quem lança um álbum triplo com 24 músicas na era do streaming? Eu não imaginava que seria um álbum triplo, embora eu tivesse essa ambição. Eu sou excessivo, sou exagerado e tenho essa ambição de botar um calhamaço na mesa e ir contra a maré“, disse ele.

SERVIÇO

Nando Reis - TURNÊ Uma Estrela Misteriosa

Data: 24 de outubro de 2024

Horário: 20h abertura de portas e 21h showtime

Local: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda - PE