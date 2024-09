Campo das Princesas vai ganhar uma nova pintura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra assinou com Alan Sousa, presidente do Grupo Iquine, parceria para a pintura do Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, incluindo a fachada e as áreas internas, além dos dois prédios anexos. O laboratório da fábrica prepara tintas nas cores originais e respeitando os aspectos originais do prédio, do século 19, tombado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Trabalho deve ficar pronto em três meses.

CONEXÃO

Acontece hoje a abertura do Conexão Juventude, que promove a inclusão tecnológica nas periferias. O evento é promovido pelo Instituto JCPM de Compromisso Social, no Teatro RioMar, e reunirá cerca de 700 jovens de comunidades da Zona Sul.

A CARTA

A versão mais curta da carta que Albert Einstein escreveu em 1939 ao então presidente americano Franklin D. Roosevelt, sobre o poder destruidor da energia atômica, vai a leilão em 10 de setembro, na Christie's de Nova York, nos Estados Unidos. O preço de venda pode chegar a R$ 22,4 milhões.?

COMEMORAÇÃO

O presidente Tiago Carneiro comanda hoje, às 19h, no Palácio do Comércio, a comemoração dos 185 anos da Associação Comercial de Pernambuco. No evento teremos a entrega da Comenda Dom Pedro II e a Medalha de Hermes, a personalidade.

LEILÕES

A advogada Celina Pessoa de Mello, recifense e referência na sua área integra, hoje e amanhã, o painel de leilões, durante o Congresso Ibradim, o maior evento de direito imobiliário do Brasil, que acontece em Salvador.

NOME

Pesquisadores da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, realizaram um estudo de linguística, com o objetivo de encontrar um nome com sonoridade perfeita. De acordo com o resultado, o nome mais belo para uma mulher levar é Sophia.

+60

Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura comandam o Bate Papo 60+ almoço hoje, no restaurante Pilo Cucina, promovido pela revista Viva a Vida 60+ . Evento terá como convidados os oftalmologistas Vasco Bravo Filho e Samila Cavalcante que vão falar sobre estética ocular e saúde visual.

TRABALHO

Na Austrália, uma nova lei permite que os funcionários ignorem comunicações fora do expediente, sem que possam ser punidos. A regra, que preza o "direito de se desconectar" já entrou em vigor.

BEAUTY

A advogada e empresária Janina Ricardo lança, no próximo mês, o Safe Beauty, um aplicativo voltado para empreendedores da área de beleza que têm como foco a proteção jurídica e gestão automatizada.



OLHOS

A oftalmologista Catarina Ventura faz alerta que coçar os olhos pode provocar lesões e doenças mais graves, como uma infecção bacteriana. A médica também reforça a necessidade de pausas de telas e não dormir de maquiagem.