Cristovam Buarque fala de educação na TV Jornal

O pernambucano Cristovam Buarque, que foi ministro da Educação, senador e governador do Distrito Federal, é o entrevistado de hoje no João Alberto na TV Jornal, às 13h30. Um dos maiores nomes da educação no Brasil, aborda vários pontos importantes da área e destaca o livro que acaba de lançar.

Isabella de Roldão, Bernardo Peixoto e Ana Paula Vilaça em evento da Fecomércio - Arquivo Pessoal

Ponto final

Com a presença da governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause, o Festival Pernambuco Meu País termina neste final de semana, em Buíque com shows de Adilson Ramos. Dudu Nobre, Roberta Miranda e Psirico.

LANÇAMENTO

O Museu da Cidade do Recife sedia dois lançamentos hoje. O livro “Um Leão na Paisagem”, seguido de exposição sobre o mesmo tema, ambos com a assinatura da designer Gisela Abad.



CULTURA

O Mercado Eufrásio Barbosa recebe hoje e amanhã o Cena Nordeste Festival com programação gratuita, espaço gastronômico e mais de 50 atividades de lazer, entretenimento e atrações musicais.

MODA



Um dos grandes ícones fashion, Sarah Jessica Parker, a eterna Carrie Bradshaw, anunciou o encerramento da sua marca de sapatos. Há mais de uma década de produção, a atriz agradeceu o sucesso da marca e afirmou que em outubro deixará de ser comercializada.

Isabel Pereira em evento social - Sheila Wanderley

ORAÇÃO

O Papa Francisco lança todo mês um objetivo para suas orações, o de setembro é “pelo clamor da terra”. Ele afirmou que a terra está doente e que precisamos mudar nossos hábitos pessoais e comunitários.

Ação



A influencer Duda Egito marca presença na nossa cidade, terça, para a pré-estreia exclusiva do filme “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, no Shopping Recife. A premiere será na sala vip, com coquetel para convidados.







Meio ambiente

A vice-prefeita Isabella de Roldão, retorna de Fernando de Noronha após participar do Sustenta Export, um evento de grande relevância sobre a transição energética dentro da pauta ESG.

Missa

Em setembro, o Instituto Ricardo Brennand segue com sua agenda de missas dominicanas na Capela Nossa Senhora das Graças no primeiro e terceiro domingo do mês, às 12h. Neste domingo, a missa será com o padre João Bosco.

Museus

Uma curiosidade que poucos conhecem: a Unesco revela que o Brasil é o sétimo país do mundo em número de museus, com 3.906 instituições. Só perde, pela ordem, para Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, Rússia e França.