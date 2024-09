Os grandes nomes da nossa advocacia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Fernando Ribeiro Lins comandou o lançamento da sua edição do livro Grandes Nomes da Advocacia de Pernambuco, da OAB de Pernambuco. A primeira edição foi em 2014, na gestão do então presidente Pedro Henrique Reynaldo Alves e a obra traz a história e o legado de 17 advogados e advogadas que atuaram em Pernambuco e que contribuíram na solidificação da advocacia do estado. São destacados Bóris Trindade, Vicente Moreno, Bráulio Lacerda, Vicente Gouveia, Gilka Buril Weber, Urbano Vitalino, Gustavo Costa, Octávio Lobo, Gilberto Marques, Mickel Sava Nicoloff, Jairo Aquino, Mércia Albuquerque, Joaquim Correia de Carvalho, Lúcio Jatobá, José Cavalcanti Neves, José Souto Maior Borges e José Meira.



O ministro José Múcio Monteiro e o desembargador Ricardo Paes Barreto, no Fórum Nordeste sobre Energias Limpas - Arquivo Pessoal



O NOME

Quando vereador do Recife, Luiz Helvécio apresentou projeto de lei dando o nome de “Antiga Ponte Giratória” à ponte que se chamava 12 de setembro, que ninguém conhecia. Foi sancionado pelo prefeito João Paulo, mas ninguém cumpriu. Ele revela que nesta semana, viu um vídeo da Prefeitura chamando-a de 12 de setembro, contrariando a lei.





Eduarda Vasconcellos, que foi voluntária das Olimpíadas de Paris, em frente ao Museu do Louvre - Arquivo Pessoal

O JUIZ

Em qualquer outro país do mundo, o juiz Ramon Abatti Abel sofreria alguma punição depois do seu péssimo trabalho no jogo Corinthians e Flamengo, domingo, quando perdeu totalmente o controle da partida e foi literalmente envolvido pelos jogadores. E olhem que é juiz Fifa. Um exemplo de como anda ruim a arbitragem no futebol brasileiro.







TENDÊNCIA



O Airbnb, conhecido pelo aluguel de residências temporárias, está lançando uma série de propriedades inspiradas em casas icônicas do universo das animações, como a casa da Polly, dos Incríveis, de Divertida Mente, e assim vai.

Priscila Senna e Raphaela Santos, apostaram em looks prateados para a gravação do seu DVD - Arquivo Pessoal



O MELHOR

Impedido de disputar a Prefeitura do Recife, Túlio Gadelha foi eleito, pelo segundo ano, pelo público o melhor deputado federal do Nordeste, no Prêmio Congresso em Foco 2024.







FILME



Exibido pela primeira vez no Festival de Veneza, o filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, emocionou o público, garantiu elogios de críticos internacionais e recebeu mais de 10 minutos de aplausos.





CALOR



O Brasil enfrenta, nesta semana, uma nova e intensa onda de calor. Uma massa de ar quente e seco começará a se espalhar pelo país ao longo da semana, com previsão de persistir até a segunda quinzena do mês.





INVESTIMENTO



O tenista Rafael Nadal e o empresário Abel Matutes estão planejando a construção de casas e apartamentos luxuosos na Costa del Sol, na Espanha. O investimento chega a mais de R$ 1,2 bilhão.





SAÚDE



Graças a uma emenda do deputado Eduardo da Fonte, o Hospital de Câncer de Pernambuco passa a ter o mais moderno equipamento de radioterapia do país.





ARQUITETURA

A Casa Vogue Experience chega à 10ª edição no Faena, em São Paulo. O evento acontece de 5 a 10 de novembro e materializa uma casa real, com tudo que é pauta na Casa Vogue.





M O V I M E N T O





BOM DIA: “A verdade existe. Só a mentira é inventada.” (George Braque)



OS DEPUTADOS Waldemar Borges e Doriel Barros fizeram pronunciamentos na Assembleia Legislativa sobre os 25 anos da morte de Dom Hélder Câmara.



O JORNALISTA Gustavo Belarmino está em casa, recuperando-se de dois infartos.



LAMENTADO o falecimento da ex-senadora de Sergipe Maria do Carmo Alves, viúva do ex-governador João vAlves. Os dois tinham muitos amigos no Recife.



A MINISTRA do Supremo Tribunal Federal Cármem Lúcia, lançou, ontem, na sede da Academia Brasileira de Letras, o livro Direito de/para todos.



A SHEIN superou a Zara e agora é a maior emissora de carbono do mundo, dentre as empresas do ramo de moda.



O PRATO Camarões na Brasa, feito na parrilla chegou ao Pobre Juan, após sugestão de Garret Moura Filho.



FELIPE Castanhari, Marcelo Tas e Peter Jordan são algumas atrações nacionais que farão palestras no Campus Party Nordeste, que começa amanhã.



O PAPA Francisco relatou em público que rezou e pediu conforto às vítimas do acidente no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife.



O BOLSO dos pernambucanos irá sentir a mudança na tarifa de energia elétrica neste mês, que será vermelha patamar dois.



ANIVERSARIANTES

Beta Carneiro Leão, Dina Marques Nakai, Diógenes Moraes Júnior, Doriva Medeiros, Ednaldo Régis Dias, Gilda Kitner, Hélio Posternak, João Batista de Oliveira, Juliana Luchsinger Ramos, Marise Carvalho, Murillo Martins, Paulo Ferrer de Moraes, Roberta Tavares e Vera Bittencourt.