Aeroporto de Noronha ganha uma sala vip

O Aeroporto Governador Carlos Wilson Campos, em Fernando de Noronha, tem agora uma sala vip, que fica numa área anexa à atual estação de passageiros. Com 130m², pode receber até 50 pessoas, num ambiente climatizado, com TVs, poltronas, internet de alta velocidade e buffet completo de snacks e bebidas.

Os advogados Adriana Caribé, seu esposo Ademar Regueira e Pedro Avelino, no Moendo na Laje - Arquivo Pessoal

ADVOGADOS



O advogado Pedro Avelino comemorou idade nova no Moendo na Laje, no final de semana. Entre os que estavam lá os advogados Ademar Regueira e Adriana Caribé. O detalhe curioso é que Adriana e Pedro concorrem à vaga de desembargador do TJPE pelo Quinto Constitucional. Uma novidade na próxima escolha é a obrigatoriedade da lista sêxtupla escolhida pelos advogados a OAB ter três homens e três mulheres. Outra curiosidade é que desde a década de 80, com Antonio de Brito Alves, um criminalista, como Pedro e Adriana, não ocupa uma cadeira de desembargador no nosso estado.

DEPRESSÃO

A ex-BBB Leidy Elin fez um desabafo nas redes sociais sobre o Setembro Amarelo, revelando que desenvolveu depressão após ser cancelada ao sair do BBB 24. Ela relatou que, além de sofrer ataques pessoais, sua família também foi alvo de haters.

ENCONTROS

O RioMar lança um novo projeto cultural, ‘Encontros’, e a primeira edição será no dia 19 com show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo no Teatro RioMar.

Bárbara Carvalho, Juliana Lins e Renata Siqueira, que brilham no nosso mundo feminino - Sheila Wanderley/Divulgação

Lançamento

O advogado criminalista e diretor da OAB-PE Carlos Barros lança hoje, às 17h30, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, o livro Pretensiosas Brevidades.

ALMOÇO

Drayton Nejaim e André Buére, presidentes do Lide Pernambuco e do Lide Internacional participam hoje, no Atlante Plaza de almoço com os cônsules Maria Salamandra e Serge Gas, da Itália e França, para acertar parcerias.

NÁUTICA

O Recife Marina em parceria com o Aratu Iate Clube, na Bahia, promovem o Rally Náutico, partindo de Salvador até o Recife, do dia 11 ao dia 14 de setembro. As inscrições estão abertas.

VERÃO

Para celebrar a chegada do verão, sábado o Caxangá Golf Club fará um evento com torneios de beach tennis, tênis, golfe, futebol, hipismo e atividades infantis.

MILHÃO

O programa Show do Milhão, que voltaria em 2025, terá sua reestreia antecipada para domingo. O quadro vai ao ar a partir das 19h, no Programa Silvio Santos.

A senadora Teresa Leitão, ao receber a medalha do Mérito da Defesa, em evento no Clube do Exército, em Brasília - Arquivo Pessoal

OURO

Emocionante a conquista do atleta Yeltsin Jacques, de atletismo, que bateu recorde mundial ontem na prova dos 1.500m, na classe de deficiência visual. Ele recebeu o ouro na modalidade e se tornou bicampeão paralímpico.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.” (Antoine de Saint-Exupéry)

EM CELEBRAÇÃO ao Dia do Irmão, o RioMar recebe show gratuito de Natiare Azevedo e Fernando Carvalho em tributo a Sandy e Júnior, amanhã.

MARIA Eduarda, filha caçula do vice-presidente do TJPE Fausto Campos e Amanda, completou 12 anos ontem.

O FILME Sob as Águas do Sena alcançou o topo da Netflix em 100 países na sua semana de estreia.

MAYRA Rossiter passa temporada na região da Sardenha, na Itália.

RECIFENSE, Clara Vida assinou a produção da cantora Mari Fernandez, para gravação de novo clipe.

STEPHANIE Feledi e Natalia Pitt apostaram em um ensaio no litoral pernambucano para o lançamento da nova coleção da Jogê.

O DESIGNER italiano Stefano Pilati criará uma coleção especial para a Zara.

OS MÉDICOS Beth Moreno e Airton Ayres celebram missa em comemoração aos 30 anos de casados.



ANIVERSARIANTES: Amélia Loyo, Anísio Brasileiro, Antônio Moreira, Armindo Moura Neto, Celso Henrique Amorim, Cici Magalhães, Fabiano Antunes, Fernanda Dias, Keila Porto, Leidson Farias, Maurício Lacerda, Michelle Câmara, Paulo Marenga, Rosália Rangel e Rose Bosch.

