Exposição brasileira abre a London Fashion Week

A exposição brasileira "Creating Fashion for Tomorrow" abrirá a London Fashion Week pelo segundo ano consecutivo com a mostra "A Chain Of Women", que destaca a liderança feminina na moda e sustentabilidade. No evento, serão apresentadas diversas coleções, incluindo a nova linha "Embrace the Future" da Malwee. A marca também lançará globalmente o case "Fio do Futuro", um moletom feito a partir de roupas recicladas. A mostra terá tembém a participação das grifes Farm Rio, Lenny Niemeyer, PatBo e Flavia Aranha.

DESCENTRALIZAÇÃO

O Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto vem buscando aproximação do Judiciário em diversas regiões do Estado, para ampliar a interiorização de ações e serviços em todos os municípios.



PERUANO

O Chiwake, de Biba Fernandes, foi eleito pela revista Exame como um dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil.

SALDO

O saldo do Festival Pernambuco Meu País foi positivo para o nosso estado, ainda mais se tratando da primeira edição. A ocupação hoteleira média foi de mais de 93% nas cidades que sediaram o evento.

PINTURA

Vânia Coutinho abre sexta-feira, na Galeria Raiz, na Rua da Moeda, a mostra A Poética Contemporânea.

HOMENAGEM

Iara Dubeux, destaque no nosso mundo fashion e cônsul honorária do México, ganha homenagem das amigas em almoço, dia 11, no The Black Angus.

PORTUGAL

Maria do Carmo e Luiz Guilherme Pontes retornam de circulada por Lisboa.

ATRAÇÃO

Além de ser ator, Will Smith também é cantor de rap e foi anunciado como atração surpresa do Rock In Rio 2024, no dia 19 de setembro. O artista vai se apresentar por 20 minutos no Palco Sunset.

ESPORTES

A indústria da moda e marcas de luxo estão cada vez mais presentes nos esportes, principalmente no tênis. New Balance, Ray Ban, Rolex, Gucci, LVMH e Calvin Klein são empresas de luxo que apostam nos tenistas da geração.

BASQUETE

A Netflix estreia em 9 de outubro a série Starting 5, sobre a trajetória de cinco jogadores da NBA: LeBron James, Anthony Edwards, Jayson Tatum, Jimmy Butler e Domantas Sabonis. Dos cinco, LeBron James é considerado um dos maiores de todos os tempos e ganhou o ouro nas Olimpíadas de Paris, aos 39 anos.