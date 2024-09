Campanha de Setembro Amarelo expõe mensagens de apoio para o público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Plaza Shopping está disponibilizando papel e caneta para que as pessoas possam escrever e se solidarizar com quem enfrenta dificuldades emocionais

O mês de setembro é amarelo em prol da conscientização sobre a prevenção ao suicídio e o cuidado da saúde mental. Por isso, o Plaza instalou uma exposição com mensagens de apoio para quem enfrenta dificuldades emocionais, incentivando a empatia e solidariedade. Para quem quiser escrever, o mall disponibiliza papel e caneta para agregar à mostra.

De acordo com a psicóloga Jéssica Acioly, algumas ações podem ajudar no cuidado da saúde mental. “Reconhecer que o bem-estar emocional é tão importante quanto o físico é de grande importância. Buscar ter uma rede de apoio de amigos, familiares, como também, buscar profissionais como psicólogos e psiquiatras, para tratar e cuidar das preocupações que prejudicam a saúde mental deve ser prioridade, sem esperar chegar ao limite para recorrer à orientação”, destaca a especialista. Além disso, ela sugere a prática do autocuidado, incluindo adoção de hábitos saudáveis como exercício físico, alimentação equilibrada e sono adequado como ajuda a ter uma mente sã.

“Estabelecer limites, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, para evitar sobrecargas emocionais e desenvolver a prática da meditação para manter a mente mais presente e equilibrada pode parecer clichê, mas são investidas que trazem um impacto bastante positivo”, completa a especialista.