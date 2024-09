Grandes nomes de prestígio marcam presença nos 50 anos do Hospital Albert Sabin

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento aconteceu no Othon Suítes Recife Metrópolis, na Ilha do Leite

Figuras políticas, médicos que fizeram história na inovação do nosso estado e grandes nomes da saúde se reuniram, nesta noite, para comemorar os 50 anos de fundação do Hospital Albert Sabin. Liderado por Maria do Socorro Trigueiro, presidente da instituição e viúva do fundador Alberto Trigueiro, junto com os diretores George Trigueiro, Antônio Trigueiro, Alberto Trigueiro e André Saldanha, a instituição é a marca da tradição entre os pernambucanos, além de ser um centro de inovação. O Hospital é o primeiro particular da região, sendo pioneiro em diversos serviços.

O evento começou com uma recepção, seguida por um culto ecumênico, que emocionou todos os presentes. O discurso do diretor George, irmão de Alberto, trouxe uma linha do tempo sobre seus mais de 40 anos trabalhando no hospital. Ele citou inovações e momentos desafiadores. O padre Fábio Santos e o pastor Rafael Vieira deram uma verdadeira lição sobre fé e amor ao exercício da medicina, independente de crença. Os líderes religiosos também abençoaram a placa de 50 anos da instituição, em gesto simbólico.

Dentre os muitos momentos emocionantes de relatos sobre o legado do Hospital Albert Sabin, está a homenagem à colaboradora Maria das Graças Silva Ferreira, que foi surpreendida com um reconhecimento aos seus 46 anos de trabalho na instituição, se consolidando como a funcionária mais antiga.

Após o culto, que, inclusive, recebeu uma mensagem da governadora Raquel Lyra, a celebração ficou por conta de um coquetel, com música ao vivo e um simbólico brinde.