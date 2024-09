Música brasileira perdeu ontem Sérgio Mendes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna deste sábado no seu JC

Muito lamentada na nossa cultura a morte de Sérgio Mendes, que morreu aos 83 anos em Los Angeles, ontem. Brasileiro, fez sucesso nos Estados Unidos e tocou com grandes ícones da música, como Stevie Wonder, Justin Timberlake, Black Eyed Peas, John Legend, Carlinhos Brown, João Donato, Hermeto Pascoal, entre outros. Era o músico brasileiro de maior prestígio nos Estados Unidos.

Neste 7 de setembro, comandante Carlos Frederico Tojal do Vale, capitão dos Portos de Pernambuco, general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste e o brigadeiro Valdir Eduardo Codinhoto, comandante do II Comando Aéreo Regional - Sheila Wanderley/Divulgação

CELEBRAÇÃO

A Feira da Aurora celebra um ano com programação especial neste sábado. O espaço trará, além dos tradicionais expositores, apresentação de Novos Boêmios, com a ex-The Voice Lua; show de Ilana Ventura e o arroz do mar preparado pelo chef César Santos.

ALERTA

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco e o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões alertam os banhistas à adotarem medidas seguras na praia durante o feriado, como ficar atento às sinalizações das praias, às condições do mar, dos ventos, dos horários mais adequados para tomar banho e as instruções dos guardas-vidas.

FRUTAS

O TasteAtlas ranqueou as 100 melhores frutas do mundo e três são brasileiras: a jabuticaba está em oitavo lugar, açaí em 28° e guaraná na 67ª posição.

FRANÇA

O presidente Emanuel Macron anunciou Michael Barnier como novo primeiro ministro da França. Insatisfeitos, os blocos da esquerda realizaram protestos.

HOMENAGEM

A atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei recebe homenagem com o seu nome intitulando a sede esportiva de Paris, anunciou a prefeita Anne Hidalgo. Rebecca participou da maratona dos jogos olímpicos e quatro dias depois morreu queimada.

SOLIDARIEDADE

O Oratório da Divina Providência realiza evento dia 25, no Clube dos Oficiais de Polícia Militar de Pernambuco, reunindo dois padres muito queridos: João Carlos e Arlindo Matos Júnior, mais Dudu do Acordeon.

COMIDA OGRA

O Festival de Comida Ogra, com pratos avantajados e exclusivos, acontece até o dia 30, em 43 restaurantes da região metropolitana do Recife. A cada prato vendido, R$ 1 é destinado ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer.

SAÍDA

Nos três anos recentes, a população de Cuba passou de 11,2 milhões para 8,6 milhões. A grande maioria migrou para os Estados Unidos.

M O V I M E N T O

BOM DIA:”O Brasil precisa de paz.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

A ADVOGADA Adélia Soares, ex-participante do Big Brother Brasil, é responsável pela defesa da influenciadora digital Deolane Bezerra.

A PRAIA de Maracaípe, no litoral sul pernambucano, terá ao menos duas festas de fim de ano: o Amoré e o Réveillon Maracaípe.

A PERNAMBUCANA Sofia Freire é atração confirmada no Lollapalooza 2025.

ESTÁ em alta utilizar lenços na cabeça e acima de bonés.

A PRESIDENTE do PT nacional, Gleisi Hoffmann, foi muito celebrada ontem, quando celebrou nova idade.

O MAIOR festival de torresmo do Brasil acontece até domingo, na área externa do Centro de Convenções, reunindo amantes de carnes.

APÓS Carla Dias interpretar Suzane Von Richthofen no filme sobre o seu famoso crime, Marina Ruy Barbosa interpretará a mesma em outra produção, dessa vez, ficção inspirada em histórias reais de detentos.

QUEM comemora o aniversário hoje é o chef Rapha Vasconcelos.

ANIVERSARIANTES Carmelita Guimarães, Cristina Leal, Duda Navarro Orleans, Edison Martins, Eduardo Corrêa Monteiro, Egerton Verçosa Amaral (Beto da Oara), Fernando Farias, Francisco Cavalcanti, Jaqueline Andrade, Maria Dolores Didier, Marina Sotero de Farias, Neise Montenegro, Patrícia Rands, Théo Camargo e Zélia Menezes.