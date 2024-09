Grande evento nos 35 anos da Obra de Maria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente Gilberto Barbosa e a vice-presidente Maria Salomé, trabalham na organização da comemoração dos 35 anos da Obra de Maria, notável instituição pernambucana, que tem cinco mil missionários e faz trabalhos filantrópicos em 50 países. Será em janeiro, com três dias de shows, palestras e momentos de espiritualidade. Já estão confirmadas as presença dos padres Marcelo Rossi, Fábio de Melo e Reginaldo Manzotti e do frei Gilson.

Maria Carmem Freire, Nathalia e Brenda Paes Barreto, em recente evento social - Sheila Wanderley/Divulgação

HOMENAGEM

O presidente Ricardo Paes Barreto comanda amanhã, às 10h30, sessão extraordinária do Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco para homenagear o desembargador Antônio Martins, que se aposenta por ter completado a idade limite de permanência no cargo.

FAMILIARES

Quarta-feira, no Empresarial MV, Helena Petribu Rocha, presidente do Lide Famílias Empresárias, recebe Elismar Álvares, professora e pesquisadora da Fundação Dom Cabral, especialista em empresas familiares e governança, para um jantar com 150 integrantes de empresas familiares pernambucanas.





CONCERTO DA PAZ

Na apresentação em que vai comemorar seus 18 anos, quinta-feira, no Santa Isabel, a Orquestra Criança Cidadã vai mostrar o mesmo repertório do Concerto pela Paz, que fez para o Papa Francisco, no Vaticano, reunindo músicos brasileiros, russos e ucranianos. Terá regência do maestro José Renato Accioly e exibição de um documentário inédito sobre os bastidores da viagem da orquestra a Roma.

Kátia Peixoto, em Puglia, na Itália - Arquivo Pessoal

NUPCIAL

Importante nupcial acontece no dia 21, na Madre de Deus, unindo Gabriela, filha de Liana e Maurício Gama Vieira, e Diego, filho de Morgana e Sérgio Carlos de Almeida. Noivos receberão cumprimentos no Armazém Blu’nelle.

SELEÇÃO

Os jogos da seleção brasileira deixaram de despertar o interesse do passado. Muita gente nem sabia que tinha o jogo de sexta-feira contra o Equador e poucos bares e restaurantes atraíram torcedores da canarinha. Para piorar, o time brasileiro jogou muito ruim.

NA GRÉCIA

Os médicos Lúcia e João Wanderley curtem temporada na Grécia, que inclui Atenas e várias ilhas.

Márcia Souto Carvalho, brilho no nosso mundo social - Arquivo Pessoal

DEBATE

Muita expectativa pelo debate dos candidatos a presidente do Estados Unidos, Donald Trum e Kamala Harris, terça-feira. Que terá o fechamento do microfone do candidato que não estiver falando. Ótima ideia para ser aplicado nos debates de São Paulo, cada vez mais rasteiros.

GASTRONOMIA

O chef Leandro Ricardo lançou novo formato de serviço, o “Drunch”, mistura de “dinner” (jantar) e “lunch” (almoço).

VENEZUELA

O presidente Lula afirmou que não pretende romper relação com a Venezuela nem punir o país vizinho, diante do impasse do resultado eleitoral. Entretanto, continua sem reconhecer a mais do que duvidosa eleição de Nicolás Maduro.

CIDADANIA

Mércia Moura comanda quarta-feira, na loja da “Marie Mercie” do Shopping Recife “all day” das grifes paulistas “Les Comfywear”, “Leather Tee” e “Maison Singular”, com parte da renda para o Instituto Marcos Hacker de Melo, que promove educação empreendedora para alunos de escolas públicas.

MELHORIAS

A governadora Raquel Lyra destaca o início da primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário de Porto de Galinhas, um investimento de R$ 65 milhões.