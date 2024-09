New York Fashion Week acontece com 60 desfiles

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Até quarta-feira, no total, são mais de 60 desfiles programados para acontecer no Nova York Fashion Week. Na programação oficial, a única marca brasileira é a PatBo, de Patrícia Bonaldi, que marcou sua oitava vez no evento com desfile dos seus tradicionais bordados no dia de ontem. Entre as novidades, estão locações inusitadas, como a Tommy Hilfiger que apresenta seu desfile em uma balsa desativada e Tory Burch que desfilará em uma antiga fábrica de açúcar hoje.

CANDIDATO

Frederico Duarte, irmão e sócio de escritório de Roonie Duarte, é candidato à vaga do Quinto Constitucional de advogado do TJPE. É uma figura de destaque na representação da advocacia no desenvolvimento do processo eletrônico, integrando comissões dos três tribunais daqui (TJPE, TRF e TRT) e três de Brasília (CNJ, TSE e CSJT).

TECNOLOGIA

Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi, liderou a equipe da empresa no SAP Now, um dos principais eventos em inovação e tecnologia da América Latina, com pauta voltada para inteligência artificial, aprendizado de máquina, soluções na nuvem e muito mais.

NO LIDE

Cássio Cunha Lima, que morou algum tempo no Recife, quando foi superintendente da Sudene, estará no Recife hoje para participar do evento do Lide no Empresarial MV com Isacc Sidney, presidente da Febraban.

INAUGURAÇÃO

A festa de inauguração do Chicama Carneiros será sábado, com menu assinado pelos chefs Biba Fernandes e Joca Pontes.

MAIS CARA

A “Sphera” em Las Vegas, é a casa de espetáculos que custou mais caro em todos os tempos: R$ 13 bilhões, tendo no exterior uma estrutura com 1,2 milhão de luzes de LED.

FUTURO DE GIL

Depois de anunciar que vai se afastar dos palcos no próximo ano, Gilberto Gil esclareceu que não será uma aposentadoria. Será uma diminuição do trabalho, cancelando excursões muito intensivas e longas, com muitas distâncias a percorrer e muitos voos a fazer.

VIRGÍNIA Batista é a nova presidente da regional Pernambuco da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

O LIVRO sobre os 40 anos da banda pernambucana “Mundo Livre S/A" será lançado sábado, no Sesc de São Paulo.

OS CANDIDATOS e seus apoiadores aproveitaram o final de semana para incrementar as campanhas em todo o estado.

VIRGINIA Fonseca, Viih Tube, Iza e Margot Robbie são celebridades que estão nos momentos finais de gravidez

A PRAIA de Toquinho reuniu muitos e muitos nomes colunáveis na abertura do verão, no final de semana.

A SOCIALITE norte-americana, Kim Kardashian, esteve na casa do craque Vinicius Jr. com o filho Saint, de oito anos. O menino é fã declarado do jogador brasileiro.

JULIANA Markan anunciou que sua marca passará por uma repaginada. Em São Paulo, ela cuida dos últimos detalhes.

KYLIE Jenner é a capa da nova edição de Vogue.

