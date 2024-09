Recife tem o hospital mais moderno do país

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confesso que fiquei deslumbrado com a visita que fiz ao Memorial Star, o mais novo hospital do Recife. Começa pelo arrojado projeto arquitetônico do mestre Jerônimo Cunha Lima passando por 96 apartamentos amplos, com decoração sofisticada, amplas janelas, enxoval exclusivo e concierge 24 horas. Além de 54 UTIs especiais, com a presença de acompanhante e observação em área anexa.

CIRURGIAS

O memorial Star tem nove salas cirúrgicas, com moderníssimo equipamento e mais quatro salas no espaço Day Clinic, completo esquema de diagnósticos, a maioria feitos no próprio apartamento. Tem também amplas áreas na cobertura para atividades especiais de pacientes e acompanhantes.

GASTRONOMIA

A gastronomia é cinco estrelas e um destaque especial. Comandada por José, um famoso chef, que veio do Vila Nova Star, mais famoso hospital de São Paulo. Ele cria cardápios distintos todos os dias e recebe pedidos especiais dos pacientes. Tem um bonito restaurante, também aberto para o público.

O MELHOR

Com dois mil funcionários, incluindo treinadíssima equipe de enfermargem, e conceituadíssimos médicos, é não só o mais bonito, como o mais moderno equipamento do conceito Star da Rede D’Or, a maior grife de hospitais do país.

IPHONE 16

A Apple faz evento hoje, na sua sede, na Califórnia, para lançar o IPhone 16 e uma nova plataforma de inteligência artificial.

IMOBILIÁRIO

O advogado Sérgio Papini paticipará do Fórum Internacional da Tributação, quarta e quinta-feira, em São Paulo. Vai participar de debate sobre os impactos da Reforma Tributária no setor imobiliário.

CELEBRIDADES

Ana Hickmann e Edu Guedes estão se preparando para o casamento e alguns detalhes estão sendo divididos com o público pelo seu canal no YouTube, como as escolhas dos convites, dos padrinhos e dos trajes.

ECONOMIZANDO

Os brasileiros estão tendo maior controle do dinheiro guardado. A caderneta de poupança sofreu um saque líquido em agosto pelo segundo mês seguido, de R$ 398,049 milhões. Ainda assim, é o menor nível de retirada mensal desde outubro de 2019, de acordo com dados do Banco Central.

Maria Letícia Cunha celebrando 15 anos - Arquivo Pessoal

CALOR

Segundo o Observatório europeu Copernicus, os três meses de verão no hemisfério norte foram os mais intensos nas temperaturas já registradas.

PIADISTA



Uma coisa que só as pessoas mais próximas do ministro Alexandre de Moraes, famoso pela sua dureza, conhecem: ele adora contar piadas.