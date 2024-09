José Patriota deixou um bonito legado na política

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A política pernambucana perdeu ontem uma grande figura com a morte de José Patriota. Destacou-se como vereador e prefeito de Afogados da Ingazeira e deputado estadual. E principalmente como presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, em vários mandatos. Recordo de uma conversa que tive com Eduardo Campos num almoço na casa de Jarbas Vasconcelos. Perguntei quem o saudoso ex-governador vislumbrava como uma grande liderança política em Pernambuco. Ele respondeu: José Patriota.

PRÊMIO

Nossa colega de redação Cinthya Leite foi uma das ganhadoras do Prêmio Einstein concedido aos mais admirados jornalistas de Saúde, Ciência e Bem-Estar do país, concedido pelo respeitado portal “Jornalistas & Cia.”

CADEIRADA

As principais agências de notícias internacionais divulgaram imagens da cadeirada que José Luiz Datena desferiu em Pablo Maçal, durante debate em São Paulo. Acabou virando destaque nas edições on-line dos principais jornais do mundo.

PRÊMIO FIEPE

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Bruno Veloso, determinou a criação do Prêmio Fiepe de Jornalismo, que vai destacar os melhores trabalhos sobre a importância do setor industrial pernambucano. Vai distribuir prêmios em quatro categorias: impresso, internet, radiojornalismo/podcast e videojornalismo.

CINEMA

O filme "Umbilina e sua Grande Rival", dirigido por Marlon Meirelles, estreia no projeto Sempre aos Sábados, da Academia Pernambucana de Letras, no dia 21. O filme é inspirado no romance homônimo do jornalista e acadêmico Cícero Belmar.



ESTÁTUA



A província de Catamarca, na Argentina, inaugurou uma estátua da Virgem do Vale maior que o Cristo Redentor. Com 52 metros de altura, tem o tamanho aproximado de um prédio de 11 andares.

CELEBRAÇÃO

Em homenagem ao Cinema São Luiz e sua reabertura prevista para novembro, o Super 8 promove o projeto Encontros do Cinema Pernambucano, hoje.

PREVENÇÃO

Após casos seguidos de incêndios em apartamentos no Recife, o Governo de Pernambuco e o Corpo Militar de Bombeiros listaram orientações de prevenção, como ter cuidado com instalações elétricas, uso de eletrodomésticos, manuseio de gás de cozinha e materiais inflamáveis.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A filosofia é doce leite da adversidade.” (William Shakespeare)

HOJE é o Dia da Televisão Brasileira.

FICOU para hoje, às 10h, no “Tatu Bola”, a apresentação da programação do Réveillon 2025 no Polo Pina.

LAMENTADO o falecimento do Mestre Santino Cirandeiro, aos 83 anos, um grande representante da cultura popular de Nazaré da Mata.



A RECIFENSE Rayssa Shenayder, coautora do livro “Não se Afaste de Mim” marca presença na Livraria do Jardim, sábado.



O CANTOR pernambucano João Gomes é um dos indicados ao Grammy Latino. Anitta, Jão e Ana Castela também foram nomes brasileiros que receberam indicação.

ATRAÇÃO do Rock In Rio sexta-feira, a cantora Iza terá esquema médico especial montado no palco, pois está grávida da sua primeira filha, Nala.

A BANDA Sinfônica do Recife se apresenta hoje, no Teatro do Parque, com regência do maestro Nilson Lopes.

KATY Perry chegou ao Rio de Janeiro para show no Brasil entrando no clima, com havaianas nas cores do Brasil, verde e amarelo.

