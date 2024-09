46º desfile do Galo da Madrugada celebra tradições pernambucanas do Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em evento para imprensa, a equipe organizadora do Galo da Madrugada anunciou na última quinta-feira (18), o tema do 46º desfile em 2025. Com o tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval”, o maior bloco do mundo vai homenagear, em 2025, as múltiplas faces e manifestações presentes do litoral ao sertão do Estado nos dias de momo, unindo todas elas no grandioso espetáculo do Sábado de Zé Pereira, que em 2025 será celebrado dia 1º de março.



Os caretas de Triunfo, os caiporas de Pesqueira, os papangus de Bezerros, os caboclos de lança de Nazaré da Mata ou as "la ursas", além do próprio Bacalhau do Batata de Olinda, que marca o fim do período carnavalesco, vão estar entre as tradições reverenciadas.

“Temos uma variedade e uma riqueza de tradições carnavalescas aqui em Pernambuco, não só no Recife e em Olinda como também no interior. Vamos fazer uma viagem pelas manifestações culturais características dessas cidades e trazê-las para o nosso desfile”, adianta o presidente da agremiação, Rômulo Meneses.

O termo “Do Galo ao Bacalhau”, além de representar a folia dos cinco dias de festa, também faz referência ao frevo composto por Cláudio Almeida e Egídio Vieira, no final da década de 1980. “Enquanto o Galo, no Recife, é quem começa, tradicionalmente, os festejos, é o Bacalhau do Batata, em Olinda, que sinaliza para o encerramento do reinado de momo”, explica Rômulo. "Temos uma infinidade de manifestações e figuras carnavalescas, muitas delas do interior do Estado, que iremos destacar e, até mesmo, tornar conhecidas para os foliões tanto daqui quanto de fora de Pernambuco e do Brasil, que vêm brincar o maior bloco do mundo”, finaliza.

O maior bloco de Carnaval do mundo, segundo o Guinness Book, segue o mesmo ponto de partida, no Forte das Cinco Pontas, às 9h, com um trajeto médio de 6,5 km. Ao todo, serão seis alegorias, com o tradicional carro abre-alas com escultura de 4,5m do Galo, em seguida 30 trios elétricos com apresentações de artistas locais.

“Tenho certeza que vamos fazer mais um grande carnaval, em 2025, juntando todas as manifestações culturais que acontecem ao longo do Estado, seja no litoral, agreste, zona da mata, sertão, até Petrolina. A expectativa, como sempre, é muito positiva e é isso o que nos motiva a realizar todo ano esse planejamento de colocar o Galo na rua, saber desse amor que o povo pernambucano tem, que o brasileiro tem pelo bloco”, acrescenta Rodrigo Menezes, vice-presidente da agremiação.

Galo da Madrugada 2025 - 46º Desfile



Tema: “Pernambuco: Do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval!”

Data: 1º de março de 2025 (Sábado de Zé Pereira)

Horário: a partir das 9h

Concentração: Forte das Cinco Pontas

Percurso completo:

Travessa do Forte

Forte das Cinco Pontas

Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)

Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)

Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul

Avenida Sul (sentido Afogados)

Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)

Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto

Praça Sérgio Loreto (Sentido sede do Galo)

Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto)

Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)

Praça da Independência

Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)

Rua do Sol (sentido Praça da República)

Praça da República e Rua do Imperador (DISPERSÃO)