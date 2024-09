O pleito da OAB terá novo local da votação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A eleição do novo presidente da OAB de Pernambuco muda de local. Em vez do Centro de Convenções, como nos anos recentes, vai acontecer no Recife Expô Center, onde ficarão os computadores da votação, que também poderá ser feita on-line, facilitando os leitores do interior. Será no dia 18 de novembro e tem como concorrentes à presidência os advogados Ingrid Zanella e Almir Reis. Paralelamente acontecerá a eleição dos integrantes da lista sêxtupla a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para a vaga de desembargador pelo quinto constitucional.

DE LÁ E DE CÁ

Hoje, às 18h, no “Real Botequim”, em Casa Forte, teremos o lançamento do livro “Miguel Arraes -Histórias de lá e de cá”. Está dividido em duas partes. O médico e escritor Lula Arraes, filho do ex-governador conta causos acontecidos no exílio, na Argélia. Já o jornalista Ítalo Rocha, que atuou na sua assessoria de imprensa, revela fatos acontecidos em Pernambuco.

COMEMORAÇÃO

Miguel Coelho encantou os seguidores ao mostrar sua festa de aniversário. Foi um café da manhã intimista, em casa, com a esposa Lara e os dois filhos. A decoração foi feita pelas crianças, que pintaram desenhos em homenagem ao pai.

HOTELARIA

Uma comitiva de 30 pernambucanos, comandada por Artur Maroja, presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis de Pernambuco, participa em São Paulo da Equipotel e da Conotel no Expocdenter Norte, em São Paulo.

REGATA

Já são 98 os barcos inscritos para participar da Regata Oceânica Recife-Fernando de Noronha, promovida pelo Cabanga. que parte no dia 28. Alguns já estão ancorados na marina do Porto Novo Recife.

QUADRO

O bonito projeto do Bar Secreto da Casa Cor, assinado pelo arquiteto Amaral Tenório, filho de Ivo Amaral, ex-prefeito de Garanhuns, criador do Festival de Inverno. Um dos destaques é um quadro de pintor cubano, que era daltônico, mas fez um trabalho extremamente colorido.

RAZÃO

O Náutico só pretende contratar seu novo técnico na segunda quinzena de outubro. Evita pagar o salário até aquela data, caso fizesse agora.

ORIGINAL

O ministro Alexandre de Moraes recebe nova e original acusação: de ser o responsável pelo fim do casamento do senador Marcos do Val.

HUMOR

Depois da cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal, uma sugestão curiosa nas redes sociais; “Nada de cadeirada, o bom mesmo é a caldeirada de Itapissuma.”

M O V I M E N T O

O CHEF César Santos ministrou esta semana aulas em três locais diferentes, espalhando suas técnicas de gastronomia.

O CIRURGIÃO plástico Rafael Barreto desembarcou em Ibiza, na Espanha.

NATÁLIA e Camila da Fonte estão nos ajustes para inaugurar mais uma unidade da Brow Bar, no Shopping Recife.

ALBINO Queiroz, legenda do mundo dos leilões em Pernambuco, comemora hoje seus 70 anos. Segundo ele, muito bem vividos.

HOJE, o Shopping Guararapes promove ação de conscientização e limpeza na praia de Piedade.

A JORNALISTA Ana Maria Melo passa temporada em São Paulo.

ALGUNS internautas relataram ontem ter voltado ao ar o aplicativo do X, antigo Twitter.

HOJE é o Dia Nacional do Teatro.

ANIVERSARIANTES

Albino Queiroz, Amir Schvartz, Ana Cláudia Sultanum, Cláudia Lucena, Conceição Freitas, Eliane Lemos, Luiz Carlos Santos e Osvaldo Rabelo Neto.