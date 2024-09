O Icone de São Paulo faz primeiras cirurgias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mestre Álvaro Dantas retorna de temporada em São Paulo, onde iniciou as atividades soft oppenig do Ícone da Visão da capital paulista. Com sua equipe, realizou as primeiras 10 cirurgias a laser “Smile”, técnica mais moderna da área na capital paulista. O primeiro foi de um jovem apoiado pelo Instituto Pontes, que tem entre as integrantes a pernambucana Nieginha Chaves, aluno do Instituto Tecnológico da Aeronáutica.

O desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, com a esposa Tayna Calado e os filhos Letícia e Paulo Victor em evento no salão nobre do TJPE - Arquivo Pessoal

AUTOBIOGRAFIA

O livro “O Raio-X de Bóris Berenstein” será lançada no dia 17 de outubro, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega. É a autobiografia daquele mestre da radiologia pernambucana e uma figura queridíssima na nossa sociedade. Foi escrita com a colação da jornalista Mona Lisa Dourado.

Suely Mendonça comemora o niver de Creso Rufino em Lisboa - Arquivo Pessoal

MEDALHA

Ex-procurador-geral de Justiça de Pernambuco, o desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira foi homenageado com a entrega da Medalha de Honra do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. A solenidade, muito prestigiada pelo mundo jurídico, aconteceu Salão Nobre do TJPE.

FASHION WEEK

Aconteceu ontem, em evento só para convidados, o Pernambuco Fashion Week, durante a Casa Cor 2024. Iury Costa, Marie Merciê, Le Lis, Empório HD, Ellus, Richards e Sly apresentaram seus modelos nas passarelas.

Na comemoração do seu aniversário, no Mingus, Vitória de Fátima Aleixo, ladeada por Sydia Amaral e Cláudia Brennand - GLEYSON RAMOS

MARCHÉ

A “Boujour Flores” promove hoje, coquetel nas suas unidades de Boa Viagem e Jaqueira para lançar o “Bonjour Marché”, com produtos para embelezar mesas de refeições.

COMÉRCIO

O presidente da CDL Recife Fred Leal embarca para Santa Catarina para participar do Omnivarejo 2024, o maior evento sobre o varejo no país. O encontro vai até domingo, no Expocentro, em Balneário Camboriú.

NA OAB

A advogada Michele Carneiro da Cunha, filha do saudoso advogado José Newton Carneiro da Cunha foi nomeada para a Comissão de Educação Jurídica da OAB de Pernambuco, presidida por Schamkypou Bernardo Bezerra.

PAÇO

Domingo, o compositor Moraes Moreira será tema de visita mediada no Paço do Frevo, dentro da exposição "Mancha de Dendê Não Sai - Moraes Moreira", trazendo suas canções de novelas como Roque Santeiro, Renascer e Tieta.

PUNIÇÃO

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, impôs uma multa de R$ 5 milhões por dia a cada uma das empresas X e Starlink, devido ao descumprimento do bloqueio das atuações determinado no final de agosto.

REVIVAL

Os pagers e os walkie-talkies, muito usados no passado, viraram armas para matar dezenas de membros do Hezbollah, no Libano. Israel é acusado pelos ataques.