Pernambuco conquistou seu primeiro título de Miss Brasil

Pela primeira vez, Pernambuco conquistou o título de Miss Brasil, durante concurso realizado em São Paulo. Foi com Luana Cavalcante, de 25 anos, que, com a mudança no regulamento do concurso, foi a primeira mãe a conquistar o título. Tem um filho de 13 anos, Pedro, que nasceu na Itália, quando ela tinha 19 anos. Ela começou a carreira de modelo com 13 anos e já trabalhou em 35 países, como França, Itália, Grécia, Turquia e Tailândia. Vai representar o Brasil no Miss Universo, que acontece no dia 16 de novembro, na Cidade do México. No Miss Brasil, Gabriele Marinho, de Alagoas, ficou em segundo lugar e Maria Fabiana Mata, do Rio de Janeiro em terceiro.

Luana Cavalcante, Miss Brasil 2024 - Arquivo Pessoal

PARABÉNS

Quem completa idade nova neste sábado é Laurindo Ferreira, nosso diretor de redação e uma das figuras mais competentes e queridas do jornalismo pernambucano.

Hugo Nunes, diretor da Neoenergia e Roberta Medina, diretora do Rock in Rio, durante o evento ontem - Arquivo Pessoal

NA PLATEIA

O cantor Santanna estava no público que foi ao Teatro RioMar assistir o show de Elba e Geraldo Azevedo e, acabou sendo chamado para subir ao palco e cantar junto.

Mayra Rossiter, brilho no nosso mundo fashion - Arquivo Pessoal

DIA D

Marília Melo e Ênio Cesar se casam hoje, no Famiglia Giuliano.

FEIJOADA

O Cabanga inicia hoje a programação da 35ª Regata Unternacional Recife-Fernando de Noronha. Teremos evendo das 13h às 19h30, com a Feijoada Raimundo Nonato Ribeiro e show de Bell Marques e Rafa Cout,

AJUDA DA IA

Especialista e entusiasta da tecnologia aplicada ao Direito, o desembargador do TJPE Alexandre Freire Pimentel conquistou um feito inédito na semana passada: zerou o acervo de processos do seu gabinete num intervalo de apenas um ano. Para tal, o magistrado usou a inteligência artificial.

MEIO AMBIENTE

Na celebração do Dia Mundial da Limpeza, que acontece em 19 cidades do país, o grupo Ser Educacional e a Solar Coca-Cola realizam hoje, na praia de Boa Viagem, ação em favor do meio ambiente, reforçando a importância do descarte correto de resíduos.

CONTABILIDADE

A recifense Aline Portela será a embaixadora da SIEG Academy, um movimento nacional de capacitação com especialistas de áreas administrativas de todo o Brasil, lançado em 15 de outubro.

REDE SOCIAL

A polêmica da rede social X ganhou mais um capítulo: a Polícia Federal agora quer identificar os brasileiros que usaram a plataforma após o bloqueio.

GELATOS

Muito elogiada a marca de gelatos italianos Dolce&Giardino, comandada por Diogo Menezes, que por muito tempo atuou no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação