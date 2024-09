O primeiro debate dos candidatos no Recife acontecerá na TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro debate dos candidatos a prefeito do Recife acontecerá no dia 1º de outubro, a terça-feira da semana da eleição, na TV Jornal, das 18h30 às 19h45. Será no estúdio central da emissora, comandado por Anne Barreto. Terão acesso ao espaço apenas os candidatos, sem assessores e equipes de campanha. Candidatos serão liberados para entrevistas no final do programa.

Domingo é dia de gente bonita: Kátia Peixoto - Sheila Wanderley/Divulgação

SALVADOR-PARIS

A Air France anunciou que no dia 28 de outubro, vai iniciar o voo Salvador-Paris, com três frequências semanais. A empresa já opera no Nordeste o voo Fortaleza-Paris.

NOVO CEP

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste e a esposa Marciane, trocam de endereço. Saem do apartamento funcional na Avenida Boa Viagem para a casa oficial, na Rua Estrela, 123, no Parnamirim. Onde estive em vários eventos promovidos por antigos comandantes, como Humberto Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva, que depois foram presidentes do Brasil.

VOLUNTÁRIOS

O deputado Pedro Campos apresentou projeto na Câmara dos Deputados criando o Programa Nacional de Voluntários. Vai proporcionar incentivos para a adesão de profissionais, ONGs, empresas estudantes, com o objetivo de ajudar na recuperação de áreas afetadas por desastres naturais.

RETA FINAL

Os candidatos têm apenas mais 15 dias para incrementar suas campanhas a prefeito e vereador.

EMBARCAÇÕES

Atualmente 15 barcos de carga levam materiais e alimentos para Fernando de Noronha, saindo do Recife e Natal. Alguns deles têm nomes curiosos: “Apocalipse”, ‘Burra Leiteira”, “Argonauta”, “Harmonia” e “Topa Tudo.”

Rita de Cássia e Adilson Torreão, casal de muito prestígio na nossa vida social - Sheila Wanderley/Divulgação

O MAGO

A Netflix está produzindo filme baseado em “Diário de um Mago”, o clássico de Paulo Coelho, lançado em 1987.

O GALO

Leopoldo Nóbrega, responsável pela confecção do Galo gigante colocada na Ponte Duarte Coelho no carnaval, trabalha no projeto para o próximo ano e garante que terá uma enorme surpresa.

CHURRASCO

A nova edição do ‘Churras Carva’, com a participação de churrasqueiros famosos, vai acontecer no dia 28, na cobertura do Shopping Recife.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Fazer o bem sempre, fazer o bemj a todos, o mal nunca a ninguém. (São Luís Orione)

O CHEF César Santos criou o prato “Jerimum FrevoÉ” em homenagem ao ritmo pernambucano que é patrimônio cultural imaterial.

A SÉRIE norte-americana Friends completa 30 anos neste domingo.

A CANTORA Raphaela Santos publicou um vídeo de preparativos do casamento, que acontecerá em outubro.

O PERNAMBUCANO Gil do Vigor anunciou que passará seis meses estudando e pesquisando sobre economia na Universidade de Chicago.

A NESPRESSO lançou cápsula do café mais caro e raro da história por tempo limitado.

O RAPPER Kendrick Lamar será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl 2025.

A ADIDAS lançou no Brasil tênis comemorativo aos 50 anos da personagem Hello Kitty. O modelo tem o emblemático laço vermelho e tons de azul.

EM TODAS as campanhas eleitorais, os candidatos espalham pelas cidades bandeiras nas principais vias. Muitas vezes, até poluindo a vista.

