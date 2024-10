O Hospital Português comemora 169 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma referência na medicina brasileira, o Hospital Português comemora hoje seus 169 anos. Os provedores Alberto e Beto Ferreira da Costa e o CEO Vaninho Antônio comandam evento, com Missa de Ação de Graças, às 9h. Depois, às 10h, no salão nobre, teremos a apresentação da nova logomarca do hospital, marca da implantação de urgência 24 horas na unidade de Boa Viagem e a integração com Rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Além da comemoração dos 25 anos do Serviço de Transplante de Medula Óssea.

BRASIL NO OSCAR

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou ontem que o filme “Ainda Estou Aqui“, de Walter Salles, representará o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. Foi um dos premiados no Festival de Cinema de Veneza.

CONSEPLAN

O secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, Fabrício Marques, comanda, quinta e sexta-feira em Nova Lima, Minas Gerais, reunião do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, que ele preside. Em pauta, as boas práticas de países do G20 e o plano “Brasil 2050”, lançado recentemente pelo Governo Federal.

SHOPPING

O Shopping Recife anunciou novo projeto de expansão em evento ontem para jornalistas. Com investimento de R$ 250 milhões, serão entregues o Parque Gourmet e o Recife MedCenter com previsão para 2025 e 2027, respectivamente. Ao todo, serão cinco novas edificações e mais de 36 mil m².

FILOSOFIA

O filósofo francês Pierre Guenancia, especialista no pensamento de Descartes, vem ao Recife para participar do 20º Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia, que será realizado na Unicap e na UFPE, entre 30 de setembro e 4 de outubro. O evento vai reunir cerca de 4 mil pessoas.

DELAS

Bia Guirão, Cuca Amorim e Ju Nunes fazem palestras na quarta edição do “Encontro Delas” hoje, no “Moendo na Laje.”

SEM SUCESSO

Domingo foi assinalado o Dia Mundial Sem Carro, mais uma vez um fracasso total. O que não faltou foi carros nas ruas.

IPHONE

Um fato que não acontecia há pelo menos dois anos: As lojas da Apple em Nova York têm filas gigantescas com pessoas querendo comprar as várias versões do IPhone 16.

PORTO DE GALINHAS

O Governo de Pernambuco divulgou ontem a implementação da Primeira Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário em Porto de Galinhas, com investimento de R$ 65 milhões e previsão de entrega em junho de 2026.