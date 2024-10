Fake News será tema de debate no Spettus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O combate às “Fake News” será intenso neste período eleitoral. As pessoas que forem pegas praticando a disseminação de notícias falsas poderão ser severamente punidas e podendo até sofrer penas restritivas da liberdade, segundo a advogada Erika Ferraz. Como presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco, ela vai coordenar amanhã no Spettus Premium o debate “Fake News e Crimes Eleitorais”. Entre os palestrantes Antônio de Pádua, superintendente da Polícia Federal, e o desembargador Humberto Vasconcelos e o diretor geral Orson Lemos, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

O engenheiro Ênio César e a dentista Marília Melo, no seu casamento no Famiglia Giuliano - Arquivo Pessoal

PIX

O presidente Ricardo Paes Barreto, anunciou que o Tribunal de Justiça de Pernambuco começará a pagar alvarás judiciais via PIX. Com isso, quem tem créditos em disputa no Judiciário pernambucano poderá recebê-los de forma mais rápida, assim como advogados e advogadas poderão obter seus honorários contratuais.

O presidente da Alepe, Álvaro Porto, e o novo deputado, Júnior Matuto, em clima de alegria - Arquivo Pessoal

JANTAR

Yuri Machado, chef do “Cá-Já”, confirmou com exclusividade para a coluna, que em comemoração aos 7 anos do restaurante, em novembro, vai realizar um jantar a seis mãos, com o chef mexicano Edwin Chulin e o colombiano, Camilo Romero.

APOSTAS

O total de apostas em bets realizadas por beneficiários do Bolsa Família em agosto (R$ 20,8 bilhões) é mais de 10 vezes superior ao valor arrecadado por todas as loterias da Caixa Econômica Federal (R$ 1,9 bilhão) no mesmo mês.



EVENTOS

Sophia Lins é destaque no nosso mundo de eventos, com sua ”La Cuisine Eventos”. Nesta semana, assinou o buffet da festa dos 169 anos do Hospital Português e a inauguração de nova unidade da Lift Academia.

Aidália e George Campos, em recente nupcial no Espaço DOM - Sheila Wanderley/Divulgação

INVESTIMENTO

Os ministros Silvio Costa Filho e Renan Filho celebraram os investimentos de R$ 668,8 milhões em rodovias em 2024 para Pernambuco. Segundo os ministros, as obras começam ano que vem.

FOTOGRAFIA

Bosquinho Lacerda, muito presente nos casamentos, tem se destacado, também, nas fotos corporativas e profissionais.

MODA

Bruna Marquezine vem representando o nosso país nos principais eventos fashions. Após passar pela Semana de Moda de Nova York e Milão, ela está em Paris, onde desfilou pela Saint Laurent, uma das casas mais tradicionais da moda francesa.

PRESENÇA

Recife receberá bailarinos franceses e argentinos para apresentações, neste fim de semana, nos teatros de Santa Isabel, Apolo e Hermilo, dentro do Festival Internacional Cena CumpliCidades.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “No tempo de eleições o clima esquenta, mas não incendeia.” (Gustavo Krause)

VIRALIZOU nas redes sociais o vídeo em que o presidente Lula, durante conferência em NYC, pede para Janja um hidratante labial.

THAIS Gouveia, que cria estandartes carnavalescos mostra peças da nova coleção do ateliê Pipoco, sábado, na Feira Imperatriz das Artes, que visa valorizar a região da Rua da Imperatriz.

O OITAVO ano do Almoço Rosa acontece hoje, no Terraço Carvalheira, reunindo nosso mundo feminino.

MUITO prestigiado o desfile da Dona Santa, que contou com as próprias clientes nas passarelas.

A AMPARO 60 participa da ArtRio com a exposição “Das mãos, à ciranda”, em referência à dança que faz parte de Pernambuco.

O DATAFOLHA divulga hoje nova pesquisa sobre a eleição no Recife.

O ATOR Will Smith não poupou elogios ao cardápio do jantar em sua homenagem assinado pela chef pernambucana Carmem Virgínia.

MENOS da metade dos jovens que receberam a primeira dose da vacina da dengue no Brasil tomaram a segunda aplicação e o Ministério da Saúde alerta.

ANIVERSARIANTES

Ana Farache, André Luiz Caúla Reis, Augusto Reinaldo Alves Filho, Eriberto Medeiros, Ivani Ramos, João Humberto Martorelli, Karina Vidal, Laís Siebra, Marcelo de Lucas Simon, Marcelo Paranhos, Maria Helena Mendonça, Marilena de Melo Cavalcanti, Roberto Bueno, Romilda Monteiro, Seabra Neto, Sheila Cohen e Victor Bandeira de Melo.