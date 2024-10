Joyce Alane é uma das atrações do Capibaribe Festival deste sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Está acontecendo até este domingo (29), o Capibaribe Festival com música, arte e sustentabilidade, com eventos tanto em Recife quanto em Vitória de Santo Antão. No dia 12 de outubro, o festival faz a sua despedida.

No entanto, neste fim de semana ainda tem programação pela cidade. Neste sábado (28), a cantora Joyce Alane sobre ao palco com show gratuito na Av. Rio Branco, no Recife Antigo, às 20h. Em entrevista ao JC e para a coluna João Alberto, a artista afirma estar animada por cantar em 'casa'. "Meu primeiro show cantando as músicas do álbum Tudo É Minha Culpa, em julho, foi incrível, e as pessoas estavam pedindo outro. Então, quero ver todo mundo cantando comigo", diz com felicidade.

Para o show deste sábado, Joyce afirma que "Além das músicas do álbum, não posso deixar de cantar as músicas que fizeram parte da minha caminhada e inclusive foram a base para que o álbum pudesse acontecer. Então, nesse show não tem só o álbum, mas tem a minha história".

Joyce também contou como foi o seu show no Coala Festival, no início do mês, afirmando que ficou muito emocionada com tantos pernambucanos na plateia, mas também vendo pessoas de outras regiões cantando junto.

Perguntada sobre um próximo show em Pernambuco, a cantora afirmou que tem um show marcado até o final do ano, mas ainda não pode divulgar.