Espetáculo celebra Whitney Houston neste domingo

Neste domingo, às 20h, os fãs de Whitney Houston vão poder sentir a sensação da sua potência com apresentação da cantora Thalita Pertuzatti. O espetáculo “Whitney Houston Forever” acontecerá no Teatro RioMar Recife, é um tributo que musicalmente narra a trajetória da estrela, um dos principais nomes na indústria da música nas décadas de 80, 90 e 2000.

O show conta com figurinos referenciados aos que Houston utilizou durante seus 27 anos de carreira e momentos especiais como um bloco dedicado às trilhas sonoras dos filmes “O Guarda Costas”, “Um Anjo em Minha Vida” e “O Príncipe do Egito”, que conquistou a estatueta do Oscar em 1999. Homenageando Whitney Houston há mais de 7 anos em shows pelo Brasil inteiro, Thalita Pertuzatti já passou por capitais importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e excursionou internacionalmente pela China levando o show temático.

Além de interpretar músicas icônicas como “How Will I Know”, “Greatest Love of All”, “I Wanna Dance With Somebody”, “One Moment in Time” e “I Will Always Love You”, Pertuzatti apresenta as raízes de Whitney com a Gospel “I Love The Lord” e insere argumentos entre as canções despertando a memória afetiva e musical do público sobre a eterna “The Voice”, Whitney Houston.