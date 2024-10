SJCC discutiu desafios do novo ensino médio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ontem, no Auditório Graça Araújo, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promoveu o JC Educação, mediado pela jornalista Mirella Araújo, que discutiu os desafios do novo ensino médio, reunindo autoridades, especialistas, gestores de escolas públicas, privadas e universidades. Todo conteúdo debatido e artigo dos palestrantes será veiculado em uma edição especial do JC na próxima segunda-feira. Entre os presentes o deputado e ex-ministro da educação, Mendonça Filho, os secretários Fred Amâncio e Alexandre Schneider e o ex-reitor da UFPE Mozart Neves Ramos.

NO MAR

Eduardo Henrique de Oliveira e Silva vai participar da Regata Recife-Fernando de Noronha, a bordo do barco “Adrenalina Pura”, um dos favoritos, que pertence à sua filha Cecília Peixoto e aos empresários Humberto Carrilho e Avelar Loureiro.

PREMIAÇÃO

O Secretário Executivo de Projetos, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Educação do Recife, Eduardo Fonseca, recebeu o Prêmio CIO Destaque na categoria Governo, em reconhecimento aos gestores públicos, durante em Foz do Iguaçu.

As empresárias Georgina Carneiro e Renata Mesquita, no evento "Entre Elas" - Arquivo Pessoal

O CRIME

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro o assassinato, no Recife, de João Pessoa, que era o presidente da Paraíba (como eram chamados os governadores na época), estopim da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder no Brasil.

NA ÁFRICA

Gilberto Barbosa, iniciou uma nova viagem missionária por 12 países africanos. Vai acompanhar ações da Obra de Maria, que atua em áreas como educação e reabilitação de jovens. Aproveita para organizar grupo locais que virão para a comemoração dos 35 anos da comunidade católica, em janeiro.

JOGO

Foi remarcado pela CBF o jogo entre Sport e Ceará pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto aconteceria dia 4 de outubro, mas agora será dia 7 de outubro. A Arena de Pernambuco segue sendo o local do jogo.

DESFILE

Para mostrar as tendências da primavera/verão 2025, o RioMar Recife promove a 10ª edição da Passarela RioMar hoje e amanhã, com desfiles às 13h, 16h e 19h.



MARKETING

Os esportes seguem fortes como nicho de divulgação de grandes marcas. A multinacional Fricon é a patrocinadora master do uniforme de árbitros e árbitras do campeonato pernambucano feminino de futebol.

O secretário de Agricultura, Cícero Moraes e a esposa Carolina, com a cônsul Lan Heping e seu marido, Shen Cong, na comemoração da Data Nacional da China, no Mar Hotel - Arquivo Pessoal

TURISMO

Dados do Banco Central mostram que os turistas estrangeiros movimentaram mais de R$ 26 bilhões no Brasil, de janeiro a agosto deste ano. O número é o maior dos últimos 29 anos para o período. Apenas em agosto, foram injetados mais de R$ 3 bilhões.

DIVÓRCIOS

Além da crise financeira, a questão das apostas vem afetando os casamentos. De acordo com a advogada Audrey Cardoso Scattolin, em entrevista ao G1, 80% dos divórcios no seu escritório são motivados por problemas relacionados a apostas ou jogos de azar.