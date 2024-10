Chefs de peso, carnes de primeira linha e muita música no ChurrasCarva

Uma edição diferenciada do ChurrasCarva aconteceu na tarde deste sábado (28), no Terraço Carvalheira, que fica no Shopping Recife. Com mais de 25 atrações, a 5ª edição do evento reuniu chefs de lugares diferentes do Brasil para apresentar cortes de carnes e proteínas nobres. A grande estrela foi, como de costume, a carne bovina, que foi representada de diferentes formas: com stands de chorizo, cupim, hambúrguer, costela, picanha e muitas outras. Entretanto, as aves, porco e frutos do mar estavam imperdíveis, até pirarucu amazônico, produzido em cima das famosas folhas, foi feito. Destaque especial, também, para as ostras diretamente de Santa Catarina e o salmão, servido por Manu Caldas.

O que era uma celebração do churrasco, virou uma celebração da boa gastronomia e diversão. As bebidas, como uma típica festa no Padrão Carvalheira, não deixou a desejar: bares espalhados, sem congestionamento e sem fila. Ainda nessa edição, um pedido dos consumidores foi atendido: a presença de sobremesas para os que não dispensam um docinho. Os stands de Karina Maranhão do Café KM, e do Melhor Pudim da Vida foram muito apreciados pelo público. Tudo isso embalado por muito rock nacional e internacional, com direito a apresentações ao vivo de diferentes cantores: Mac Fly, Parachutes, Agna, AllyCats e DJ DaMata comandaram a festa até o seu fim.