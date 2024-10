João Targino fala da Orquestra Criança Cidadã na TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O juiz João Targino é o entrevistado de hoje no “João Alberto na TV Jornal”, às 13h30. Conta todos os detalhes da Orquestra Criança Cidadã, que foi um dos fundadores, ao lado do desembargador Nildo Nery, e que comanda o projeto há muitos anos ao lado da esposa Mirna. Fala da estrutura do grupo, que atua em três núcleos, no Recife, Igarassu e Camela e das muitas apresentações pelo Brasil e pelo mundo. E revela seu novo e ousado projeto: concerto na ONU, reunindo músicos do Brasil, Rússia, Israel, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Ucrânia.

O médico Eduardo Jorge Fonseca, que assume terça-feira, o cargo no Conselho Federal de Medicina e a médica Leila Katz, sua suplente - Arquivo Pessoal

CHARUTOS

No seu, como sempre, excelente artigo de ontem, no Jornal do Commercio, José Paulo Cavalcanti Filho revelou que o governo português arrecada uma fortuna com multas a estabelecimentos que permitem que os clientes fumem. A dúvida é se ele, que passa temporada em Lisboa, ajuda o governo com multas ou suspende seu hábito de fumar charutos.

Bia Guirão, no Almoço Rosa, que comandou no Terraço Carvalheira, com renda para o setor de Mastologia do Imip - Sheila Wanderley/Divulgação

MULHERES

Teresa Leitão, a primeira mulher senadora por Pernambuco irá para a posse da primeira mulher presidenta do México, Claudia Sheinbaum, terça-feira integrando a comitiva do presidente Lula.

IMPERATRIZ

A Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, receberá neste sábado a primeira edição da feira “Imperatriz das Artes”, das 13h às 20h, com atividades artísticas, gastronômicas e musicais valorizando uma das ruas mais emblemáticas do comércio recifense até o início dos anos 2000. Terá mais de 100 barracas vendendo artesanato, comidas e doces pernambucanos.

REFENO

O Comodoro Altair Júnior comanda hoje, de 10h às 16h, o camarote oficial da Refeno, para acompanhar a saída dos barcos no Seu Boteco do Marco Zero, com coquetel e open bar, mais a animação de conjunto de samba.

CHURRASCO

As chefs churrasqueiras Júlia Carvalho e Lígia Kazawa, de São Paulo, marcam presença no Churras Carva, hoje, no Terraço Carvalheira a convite de Júlio Vieira Cavalcanti e Cláudia Vieira.

Danielle Viana, diretora de marketing do grupo JCPM, em evento do Shopping Recife - Arquivo Pessoal

TURISMO

O turismo internacional no Brasil não para de crescer. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, os turistas estrangeiros movimentaram mais de R$ 26 bilhões de janeiro a agosto de 2024, um recorde dos últimos 29 anos para o período. O valor é 10% superior ao de agosto passado.

MANGA

Faleceu ontem no Rio da Janeiro, o goleiro Manga, que atuou no Sport, Botafogo e seleção brasileira, que vivia na Casa dos Artistas.

EMPREGOS

O Governo de Pernambuco anunciou que o estado é o primeiro do Nordeste e o terceiro do Brasil na geração de empregos. Apenas em agosto, foram 18 mil postos de trabalho criados.

POSSE

A governadora Raquel Lyra e a vice Priscila Krause participaram ontem da posse dos 21 promotores de justiça que vão atuar no interior do estado, principalmente no sertão, reforçando as atividades do Ministério Público.

M O V I M E N T O

PARA assinalar a Primavera dos Museus, o Instituto Ricardo Brennand promove hoje visitas guiadas para surdos e cegos. Amanhã, teremos apresentação de dança com a bailarina Amanda Lima, que tem síndrome de Down.

A MODELO trans brasileira, Gabi Ádie, de 22 anos, destacou-se nos desfiles da Semana de Moda de Paris.

COM 21 anos de funcionamento, hoje é o último dia da "Passa Disco", que passa a atuar apenas on-line

JOGADORES do Real Madrid receberam de presente de um patrocinador carros de mais R$1 milhão.

MUITO triste a morte da atriz Maggie Smith, aos 89 anos, conhecida por interpretar a eterna professora Minerva McGonagall, em "Harry Potter", que acumula fãs até hoje.

ESTÁ sendo muito comentado e criticado a alta do valor dos bons azeites.

O JAPÃO enfrenta forte crise na sua gastronomia, por conta da falta de arroz, base da maioria das comidas, devido ao clima ruim e aumento do turismo.

A JUSTIÇA Eleitoral no Brasil tem intensificado a fiscalização sobre a cota de gênero, que exige que pelo menos 30% das candidaturas sejam femininas.

ANIVERSARIANTES

