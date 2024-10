Pernambuco vai ter a maior estátua da padroeira do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A maior estátua da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que será erguida no distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, será inaugurada dentro de um ano e meio. Com 50 metros de altura e 12 metros de pedestal. Gilberto Barbosa, presidente da Obra de Maria, revela que todas as licenças para realização da obra já foram finalmente concedidas. Ele conta com o apoio do arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, que nasceu naquela comunidade.

CAMPANHAS

O cientista político Antonio Lavareda participou de 91 campanhas em eleições majoritárias, dentro e fora do Brasil atuando como estrategista, coordenador das pesquisas, ou coordenador de todo o marketing dos candidatos.

CARDÁPIO

Depois de temporada na Itália, o chef Armando Pugliese preparou novo cardápio para O Briza Beach Club Carneiros, de Rosalvo e Christiana Rocha. Na próxima quinta-feira, ele reúne amigos no quiosque “Peixe Rei”, no Pina, para apresentar um dos novos pratos.

INFLUENCERS

A Caras Brasil tem o projeto Caras Criadores de Conteúdo e, na edição deste ano, abriu votação para os fãs decidirem quem entrará na revista. A marca selecionou 60 nomes para serem votados pelo público.

OUTUBRO ROSA

A ONG CasaRosa em parceria com o Quiosque Solidário, do RioMar Recife, reforça, a partir desta terça até o dia 31 de outubro, a campanha mundial do Outubro Rosa contra o câncer de mama.

EM BREVE

Foi lançado o primeiro pôster de “O Auto da Compadecida 2”, marcando o retorno de João Grilo e Chicó, depois de mais de 25 anos. A obra de Flávia Lacerda e Guel Arraes estreia dia 26 de dezembro.

PERDA

Muito lamentado o falecimento de Adelson Branco, uma figura da maior simpatia, que comandava a Massangana Turismo.

PAZ

Em evento, o Papa Francisco lamentou "os caminhos trágicos da guerra" e reforçou a necessidade de “negociações honestas com o objetivo de solucionar as divergências".



CHOCOLATE

Os apreciadores dos chocolates estão observando um aumento no preço dos produtos. Razão é “moniliáse”, uma praga que atingiu as plantações de cacau no Amazonas, maior produtor do país.

ENCONTRO

O presidente Lula publicou nas redes sociais um encontro com a atriz Fernanda Torres, protagonista do filme brasileiro indicado ao Oscar 2025, “Ainda Estou Aqui". Na publicação, o presidente afirma que vai assistir ao filme em breve.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Só as verdades eternas podem encher o nosso coração.” (São Vicente de Paulo)

GISELE Bündchen é o rosto da nova campanha da Zara, e coleção assinada pelo designer italiano Stefano Pilati.

OS JORNALISTAS Fernanda Guerra e Rodolfo Bourbon comemoraram um ano de casamento.

ESTÃO praticamente esgotados os convites para o Forbes Power Dinner, quarta-feira, no Bargaço.

A FAMOSA dupla de palhaços, “Patati, Patatá”, comemora os 40 anos de carreira, no show “Sorrir Brincar”, hoje, às 14h, no Teatro RioMar.

O CONSELHEIRO Carlos Neves é o vice-presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.

SOMENTE uma vez em toda a história, a eleição para a Prefeitura de São Paulo foi decidida no primeiro turno: em 2016, com João Dória.

A PSICANALISTA Vera Iaconelli lançou o livro “Felicidade Ordinária.”

SERÁ no dia 9 de outubro o nupcial da cantora Raphaela Santos.

ANIVERSARIANTES Bruna Cabral, Carlos Augusto Lira, Cristina Menelau, Érica Gomes Lacet, Fábiola Petit, Giltes Guimarães, Izabel Cristina Paashaus, Gladstone Ramos Reinaldo, Jairo Pimenta, João Barbosa Filho, Luciano Vasquez, Luís Aureliano de Barros Correia, Patrícia Santana, Ricardo Fiúza Filho, Sarah Eleutério, Stênia Raposo, Tarcísia Latache e Tarcísio Regueira.

COLUNA DE JOÃO ALBERTO NO SOCIAL 1: O CAFÉ DA MANHÃ DO PERNAMBUCANO.