Raquel Lyra vai votar domingo em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A governadora Raquel Lyra permanece como eleitora em Caruaru. Domingo, às 8h, vai votar no Colégio Diocesano. Depois, volta para o Recife, onde acompanhará os votos de Priscila Krause e Daniel Coelho. À tarde, acompanhar, ao lado de assessores a apuração, no Campo das Princesas.

EM NORONHA

A Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor do mundo pela plataforma de viagens TripAdvisor. A praia já foi reconhecida mundialmente como a número 1 por outras entidades do turismo.

PARA ELAS

Cláudia Ferreira da Costa e André Farias promovem, no dia 10 de outubro, almoço no “Rio Ave Talks”, na Dona Santa, reunindo 50 mulheres do Experience Club, com palestra de Camila Salek, uma das principais especialista em design de experiência do Brasil.

CINEMA

O crítico cinematográfico e coordenador do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco Luiz Joaquim, lança, pela Cepe, o livro “Vinte e cinco: escritos de cinema (1997-2022)''. Selecionou 75 textos entre os mais de três mil feitos ao longo dos seus 25 anos de crítica. Será hoje no Cinema da Fundação do Derby.

A PRIMEIRA

A rede varejista de moda sueca H&M anunciou a abertura de sua primeira loja no Brasil, no Shopping Iguatemi São Paulo. A H&M tem 4,4 mil pontos de venda em 78 países. Uma das preferidas pelos brasileiros no exterior.

TURISMO

O aplicativo “Roteo” especializado em roteiros turísticos e de lazer urbano, foi lançado em evento do trade turístico no Novotel Recife Marina.

ENCONTRO

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, recebeu o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco , coronel Ivanildo Torres, para reforçar a união do jurídico e a segurança do estado.

BEACH TÊNIS

A “Track&field” Recife promove a etapa Pernambuco do Open de Beach Tennis de quinta a sábado da próxima semana, na Reserva do Paiva.

SEM VOLTA

A Globo, que vai voltar a transmitir a “Fórmula-1” no próximo ano, não vai recontratar os integrantes da equipe de transmissão que foram para a Bandeirantes.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Se estamos atentos, Deus nos fala em nossa língua, qualquer que seja.” (Mahatma Gandhi)

A JUÍZA Ana Lins Cavalcanti recebeu muitos cumprimentos sexta-feira, quando completou idade nova.

HOJE é o Dia Mundial do Coração.

MAURÍCIO e Márcia Galvão, em nova circulada pela Europa.

ANDRÉ Saburó e Giovana Nacarato fazem elogiado trabalho gastronômico à frente do Quina do Futuro.

ERIC Land grava o seu novo DVD no dia 23 de outubro, em São Paulo.

KYLIE Jenner viralizou na Semana de Moda em Paris ao posar com um vestido com seu rosto estampado.

O TERRAÇO Carvalheira, no Shopping Recife tem recebido muitos eventos empresariais, gastronômicos e culturais na cidade.

RINALDO Carvalho, diretor do Museu do Estado, participou de eventos culturais no final de semana em São Paulo.

ANIVERSARIANTES

André Galvão, Carla Catão Ribeiro, Carlos Gilberto Cavalcanti, Célia Barros, Erica Rattacaso, Fernando Caminha, Gilberto Carvalheira, Horácio Neves Baptista, Luiz Mário Moutinho, Maria Auxiliadora da Fonte Maciel, Marilu Melo, Moacyr Paraíba Filho, Sílvia Couceiro Cavalcanti e Tatiana Pontes.