Festival Gastronômico de Zé Maria ganha edição especial no Recife nesta quinta e sexta-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O renomado Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria, celebrado em Fernando de Noronha, ganhará uma edição especial no Recife. O evento acontecerá nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4), no restaurante Moendo na Laje, localizado no Bairro do Recife. Este festival contará com a colaboração do chef-anfitrião Raphael Vasconcellos junto com o icônico Zé Maria.

O menu promete um verdadeiro banquete, com uma variedade de entradas, sushis feitos com peixes pescados pelo próprio Zé Maria em Noronha, além de uma deliciosa paella. Os ingressos estão disponíveis e os participantes poderão desfrutar de mais de 30 opções de pratos principais e acompanhamentos, além de uma seleção de sobremesas irresistíveis.

Para animar as noites, as apresentações de Nena Queiroga e do Samba de Mesa trarão um toque especial à festividade. A programação ainda inclui o "Zé Voice", um karaokê aberto para os cantores de plantão. Parte dos lucros da venda dos ingressos será destinada à AACD, à reforma da Igreja Nossa Senhora dos Remédios e à escola de Jiu-Jitsu de Fernando de Noronha.