Jessier Quirino faz espetáculo inédito em Recife celebrando seus 70 anos

Será no dia 20 de outubro, no Teatro Riomar

Para celebrar seus 70 anos de vida, o poeta Jessier Quirino estreia em Recife o novo espetáculo “Eu parece que tou vendo”, no dia 20 de outubro, no teatro RioMar em Recife.

Reforçando sua marca declamatória, de tantos versos e imagens, Quirino renova seu repertório com um show de poemas, canções e causos inéditos. Entre as novidades, o destaque é para uma nova empreitada do impagável Mané Cabelim, personagem icônico de Jessier, que, desta vez, inventa de dar pitaco no universo da Inteligência Artificial.

Com seu estilo inconfundível e sua habilidade de traduzir o universo nordestino em versos, causos e músicas, Jessier promete uma noite memorável. Acompanhado por músicos, o artista traz ao público uma mistura única de poesia, humor e melodia, mantendo viva a tradição de sua narrativa envolvente.