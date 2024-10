Familiares de reféns são contra eventos em Israel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O engenheiro Mário Roberto Melo, filho do saudoso desembargador Mário Melo, mora no Norte de Israel, área crítica dos ataques contra o Líbano, sendo obrigado obrigo muitas vezes a refugiar num dos quartos da sua casa, transformado em bunker, para se abrigar dos foguetes e das bombas. Em conversa ontem, ele me revelou um fato que vai acontecer segunda-feira, primeiro ano do ataque do Hamas; os familiares dos reféns que permanecem presos na Faixa de Gaza anunciaram que não participarão de qualquer evento promovido pelo governo de Israel, em protesto à posição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contra acordos que permitam a liberação dos seus familiares.

OMAKASE

Uma experiência gastronômica que vale a pena conhecer é o “Omakase” do chef Simpson dos Santos, no restaurante Omar. Trata-se do processo de visualizar o chef preparando peças japonesas, explicando cada ingrediente e particularidades do que está sendo feito em pleno balcão. Em Pernambuco, só mais um restaurante proporciona essa opção.

PERDA

Lamentado o falecimento ontem de Cid Moreira, que apresentou o Jornal Nacional por muitos anos e fez várias gravações da Bíblia. Também marcou época apresentando o quadro do mágico “Mister M” revelando segredos dos colegas no Fantástico.

CAMPANHA

De volta do México, onde integrou a comitiva do presidente Lula na posse da presidente Claudia Sheinbaum, com direito a susto no Aerolula, a senadora Teresa Leitão aproveita este final de semana para participar de eventos de candidatos do PT a prefeito e vereador.

CASA COR

Domingo, a Casa Cor não vai abrir, devido à movimentação em torno da eleição.

SIGILO

A Controladoria Geral da União publicou portaria que dificulta o sigilo de documentos públicos por 100 anos. Agora, o prazo padrão é de 15 anos, e uma justificativa técnica será necessária para aumentar esse período. O governo federal também planeja um projeto de lei para eliminar a possibilidade de documentos ficarem sob sigilo por um século.

CORDIALIDADE

Ao contrário do tenso debate entre Donald Trump e Kamala Harris, o encontro dos candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance e Tim Wallz, na CBN foi tranquilo, apenas abordando propostas de governo.

TURMA DA MÔNICA

A Brasil Cacau relança o icônico chocolate da Turma da Mônica para comemorar seu 15º aniversário. Conhecido entre consumidores das décadas de 1990 e 2000, o chocolate retorna ao mercado como uma das apostas da marca para o Dia das Crianças.

PREVENÇÃO

A ONG CasaRosa assume o Quiosque Solidário do RioMar para conscientizar sobre o câncer de mama e divulgar uma coleção de peças criadas pela artista Marília Didier. As vendas serão destinadas a mulheres em tratamento oncológico nos hospitais públicos de Recife.

OS MAIORES

O metro quadrado mais caro do Brasil não está em ruas famosas do Rio e São Paulo. Está em Balneário Camboriú, que tem os mais altos prédios do Brasil: O “Yachthouse”, com 294 metros de altura, e o “Infinity”, com 235 metros.