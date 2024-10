RioMar vai receber a maior loja da Hugo Boss no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna desta sexta no seu Jornal do Commercio

A direção da Hugo Boss, famosa grife de moda alemão, revelou que vai instalar sua maior loja no Brasil no Shopping RioMar. Vai ter o mesmo e moderníssimo projeto das unidades de Nova York e Paris e terá entre as novidades, sua linha infantil. Abertura acontece ainda neste ano.

A governadora Raquel Lyra e a vice Priscila Krause recebem, no Campo das Princesas, a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania Macaé Evaristo - Arquivo Pessoal

FUSÃO

Os escritórios de advocacia recifenses GM Advogados e o Volia Bomfim Advogados vão se unir num só. Liderados por Vólia Bomfim, Rodrigo Antonio Freitas; João Vicente Gouveia, Paulo Henrique Magalhães e Paulo Eduardo Moury Fernandes, eles têm outras unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa e Salvador.

Nanda Figueiras, Beatriz Crisostomo e Laura Kirzner, destaques jovens do nosso mundo feminino - Arquivo Pessoal

SELF-SERVICE

O concurso “O Quilo é Nosso”, que elege os melhores self-services do Brasil, tem três pernambucanos entre os finalistas: “Calçada do Sabor”, na Rua das Calçadas no bairro de São José, o “Mascate, restaurante-escola do Senac, e o Chácara, no Cabo de Santo Agostinho.

Os sargentos Walter, Vitor, Jamylle, Edwin e Soares, da equipe no Recife do Salvaero, da Força Aérea Brasileira, que faz um belo trabalho, em operações de buscas e salvamentos - Sheila Wanderley/Divulgação

LIDE

Eduardo Petribú, presidente do Lide Agro, promove almoço hoje no “Executive Lounge” do Atlante Plaza, com 35 associados, em torno de Rodrigo Penna, do Grupo Jalles, que atua na produção de açúcar e etanol.

ROUPAS & SAPATOS

Os empresários Simon Carrazone e João Andrade Lima decidiram unir suas grifes masculinas “Noha”, de sapatos, e “Ciao”, de roupas, num espaço único, em bonito casarão na Conselheiro Aguiar. Espaço terá também ambientes especiais para confraternizações e consultoria especial de moda.

EM CASA

Os rubro-negros estão contentes por dois motivos: o primeiro, a obra finalizada na Ilha do Retiro. O segundo motivo, serão os próximos três jogos seguidos em ‘’casa’’.

AEROPORTO

O ministro Sílvio Costa Filho celebra o sucesso do plano de melhorias que o Aeroporto dos Guararapes passou. Agora, segue para a terceira fase de obras e em breve atinge a expectativa de aumento para de 9,6 milhões de passageiros.

CIDADANIA

Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi, participou da inauguração da expansão da oficina ortopédica, da AACD, com novos e modernos equipamentos, que poderão atender 10 mil pessoas. Sua empresa contribui ativamente com a AACD, com a doação voluntária e venda de sacolas, em todas as suas lojas.

MAIS UM

Mais um problema envolvendo os jogos de azar, agora envolvendo as faculdades, que enfrentam nova concorrência dos jogos e apostas online, com 3 em cada 10 interessados em graduação desistindo devido aos gastos com essas atividades. Mais de 1,4 milhão de potenciais estudantes são afetados.

TEATRO

A superintendência de cultura da UFPE lançou edital para a ocupação de pautas gratuitas no Teatro Joaquim Cardoso para este final de ano e 2025.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Todas as criaturas são filhas do único pai, pelo que são irmãs.” (São Francisco de Assis)

HOJE é o Dia de São Francisco de Assis

ANÉIS de unha, topetes, delineado metálico e cílios coloridos foram as tendências mais inusitadas da Semana de Moda de Paris.

O SHOPPING Recife recebe hoje a atração inédita Piquenique do Bita dentro de sua programação do Mês das Crianças.

AS PRÉVIAS do carnaval 2025 já começaram a ser divulgadas. O ‘’Desmantelo do Nattan’’ reunirá convidados como Leo Santana, Rapha Favorita e Felipe Amorim.

OS JORNALISTAS Arthur Luis Cardoso e Maju Mendonça revelaram nas redes sociais que a filha Luísa é superdotada. Há mais de um ano, os vídeos dela já impressionavam os internautas com sua desenvoltura.

SANDRA Janguiê está em Nova York, onde visita a filha Mel, que estuda lá.

MUITO triste que tenha se perdido quase que completamente o hábito de revelar fotos. Também perigoso, afinal, dependendo de tecnologias, não se pode garantir que as memórias não vão se perder.

O RIO de Janeiro alcançou a maior temperatura do ano mais uma vez, nesta semana. Alcançou 39,9?°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia.

ANIVERSARIANTES

Ana Cristina Altino Garcia, Ana Luísa Erthal, Antônio Renato Lima da Rocha, Catarina Neli Barbosa, Dirceu Menelau, Fernando Lucena, Gustavo Menelau de Souza, Inácio França, Juliana Modesto Oiticica, Júlio Cavani, Júnior Medrado, Lúcia Helena Gusmão, Marília Fragoso, Maria Suassuna Nóbrega, Rayana Ramos Reinaldo, Romero Jatobá Filho. Veruscka Leimig de Oliveira.