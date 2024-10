Mostra de Circo reúne apresentações gratuitas de 30 artistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fomentando a cultura circense, a Cia Devir, formada por João Lucas Cavalcanti e Vitor Lima, idealizou a 'Zuada: Mostra de Circo Daqui', que reúne 16 trabalhos de 30 artistas circenses da Região Metropolitana no Recife, celebrando a diversidade da cena local. Serão três sessões gratuitas, com classificação indicativa livre: dias 8/10, às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho; 9/10, às 19h30, no Teatro Apolo, e 13/10, às 15h30, no Espaço Devir, em uma ação comemorativa do Dia das Crianças.



“A Zuada, como o nome diz, tem esse desejo do artista de fazer barulho, de ser escutado, de ser barulhento no melhor sentido. O circo é uma arte viva e o daqui é plural, mas, infelizmente, pouco visto. A gente quer estimular as redes circenses e também fazer esses encontros entre os artistas e o público. A mostra reúne artistas de diversas origens, representantes de vários grupos sociais e de diferentes vertentes do circo, desde profissionais até pessoas em processo de formação, com preocupações estéticas e poéticas muito instigantes e plurais. Juntos, podemos crescer e nos fortalecer”, afirmam João Lucas e Vitor.



Na ocasião, a dupla apresenta o número “Assum Preto”, trabalho idealizado quando João Lucas e Vitor ainda eram estudantes na Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha, no Rio de Janeiro, e que serviu de base para várias das criações posteriores da Cia Devir. A criação, que ainda não tinha sido apresentada no Recife, leva o nome do clássico composto por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira e toca, poeticamente, em temas como solidão e inadequação, mesclando técnicas circenses com o teatro, uma marca do grupo, que também é conhecido por adicionar elementos de humor e metalinguagem às suas criações.



Além da Devir, se apresentam na mostra artistas selecionados. São eles: Palhaço Peripécia, Família Malanarquista; Cia Encanto Negro, Carla Cintía Dutra, Petit Lutin, Ariadne Bogo, Natália Lua, Palhaça Dolores Paz, Irmãos Gandaia, Cia Penduricalho, Trupe Circus, Palhaço Gambiarra, Beatriz Nascimento, Ray do Mar e Edu Malanarquista.



Zuada: Mostra de Circo Daqui

Datas:

08/10, às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho (Av. Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife)

09/10, às 19h30, no Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)*

13/10, às 15h30, no Espaço Devir (Rua Olga, 71, Encruzilhada)*

*com tradução em Libras

Entrada gratuita, com distribuição dos ingressos 1h antes

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: @ciadevir (Instagram)



Confira a programação completa da Zuada: Mostra de Circo Daqui



08/10, às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho:

Mestre de Cerimônia: Palhaço Peripécia

Números:

"Assum Preto" - Cia Devir

"Água de Cuia" - Família Malanarquista

"Faixa Negra" - Cia Encanto Negro

"Noturna" - Carla Cintia Dutra

"Sobre uma Roda" - Petit Lutin

"Despertar - Ariadne Bogo

"Luzir" - Natália Lua

09 de outubro, às 19h30, no Teatro Apolo (com tradução em Libras):

Mestre de cerimônia: Palhaça Dolores Paz

Números:

“Assum Preto” - Cia Devir

"Alavantú" - Irmãos Gandaia

"Gigantesca" - Cia Penduricalho

"Adágio Triple" - Trupe Circus

"Em Cacos" - Palhaça Dolores Paz



13 de outubro, às 15h30, no Espaço Devir (com tradução em Libras):

Mestre de Cerimônia - Palhaço Gambiarra

Números:

“Assum Preto” - Cia Devir

"Song To Rosa" - Beatriz Nascimento

"O Vidente" - Palhaço Peripécia

"Candio na Trama do Adeus" - Ray do Mar

"A vida é Dissociação" - Edu Malanarquista

"Por Amor ou Por Ofício" - Palhaço Gambiarr