Pernambucanas são destaque de campanha em homenagem ao Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Laura Brito e Rafaela Amorim falam um pouco da sensação de ser do estado de Pernambuco e as lembranças afetivas

Ontem, dia 8 de outubro, é um dia de comemoração para os Nordestinos. Com o tema “Um Xêro, só no Nordeste!”, o Boticário trouxe as pernambucanas Laura Brito e Rafaela Amorim como símbolo nordestino, exaltando a maneira única como o povo da região se expressa. Ao todo, são nove influenciadoras representando cada estado.

O espaço dá voz a influenciadores representando os nove estados Nordestinos, que irão compartilhar histórias de afeto, saudade e orgulho. o squad da campanha foi convidado a contar qual “xêro” que faz lembrar de histórias, pessoas queridas e momentos especiais. Com isso, o Boticário pode identificar que cada fragrância da linha Celebre escolhida tem uma conexão genuína, representando a pluralidade, força e beleza do Nordeste.

"Há mais de cinco anos, homenagear as belezas das terras e do povo nordestino é motivo de grande celebração para gente. Nossa conexão intensa com a cultura, economia e a expressão da beleza da região também materializam a nossa forma de falar de amor”, destaca Jacqueline Tobaru, diretora de marketing regional do Boticário.