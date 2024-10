A OAB vai eleger diretoria e a lista para desembargador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna social desta quinta no seu Jornal do Commercio

São mais de 40 os pré-candidatos à vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional. Com eleição no dia 18 de novembro, no Recife Expo Center, a OAB vai preparar a lista com seis nomes para encaminhar ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que escolhe três nomes para mandar para a governadora Raquel Lyra, que fará a escolha final com eleição marcada para o dia 18 de novembro.

O Presidente da comissão e gestão da memória, o desembargador Alexandre Assunção, junto com o presidente do TJPE Ricardo Paes Barreto e sua esposa Sandra, no lançamento do livro da escritora Carla Aguiar - Arquivo pessoal



MORADIA



A governadora Raquel Lyra comemora a marca de duas mil famílias contempladas com o programa “Morar Bem-Entrada Garantida”. Receberam o crédito de R$ 20 mil para dar entrada no projeto “Minha Casa, Minha Vida”. Das famílias favorecidas, 57% são chefiadas por mulheres.

Cícero e Carol Moraes, casal de prestígio na nossa sociedade, em Viena - Instagram



DIFERENÇA



É radicalmente diferente a atuação do atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, com a do seu antecessor, Augusto Aras, que vivia envolvido em polêmicas.





O senador Fernando Dueire com o indicado para o Banco Central, Gabriel Galípolo - Jaque Ortiz

MEIO AMBIENTE



Boa notícia para a sustentabilidade. De acordo com uma recente pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, no Brasil, mais de 80% das indústrias adotam práticas ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) relativas à gestão de resíduos sólidos e uso eficiente de luz e água.





IQUINE



Os 50 anos das Tintas Iquine serão assinalados com evento dia 17. É a terceira maior empresa do setor no Brasil e a única totalmente com capital nacional. No evento será lançado o livro “As Cores da Transformação".





HOMENAGEM



Um ícone da moda brasileira, a jornalista Regina Guerreiro será a homenageada da 58ª edição da São Paulo Fashion Week, que acontecerá entre os dias 16 e 21, em vários espaços da capital paulista.





COVER



A atriz Ingrid Guimarães divertiu as redes sociais ao brincar com semelhança entre ela e a atleta Jade Barbosa. Disse já estar pronta para interpretar a mãe dela.



PARABÉNS



Andrea e Rogerio Lins celebram a chegada da terceira filha: Chloe. A decoração do hospital e as lembrancinhas, assinadas por Renata Varandas, são extremamente delicadas.



TURISMO



Nosso estado ganhou destaque no turismo internacional. Segundo a Decolar, Pernambuco é o segundo destino brasileiro mais procurado por estrangeiros que buscam pacotes para o Brasil.



PELE



Marina Coutinho comanda, terça, encontro para falar sobre firmeza e elasticidade da pele, na Torre 4 do RioMar, de forma mullti, envolvendo várias áreas da saúde. Evento contará com a participação da nutricionista Mari Domicio, com menu do assinado por Maria Luísa Friedheim, do Emê Café.



VINHOS



Alberto Oliveira celebra hoje seus 13 anos de funcionamento da TrueSec. Para comemorar, lança em evento o novo serviço TrueDeFence3. O encontro será no Entre Vinhos, e a programação conta com a harmonização de vinhos, negócios e tecnologia, apenas para convidados.



AÇÃO



Priscila Krause e Raquel Lyra anunciaram investimento de R$ 84 milhões para a dragagem no Rio Beberibe. A medida irá combater as enchentes, muito frequentes no local, ainda mais nos períodos chuvosos.