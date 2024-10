Disputa dos supermercados e farmácias pelos remédios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Recrudesceu a disputa, de muitos e muitos anos, entre as farmácias e supermercados, em torno do projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, que permite a venda de remédios isentos de prescrição médica pelos supermercados.

O idealizador nacional do Restaurant Week, Fernando Luiz, a embaixadora Dianna Sena e Léo Barbosa, responsável pelo festival no Norte e Nordeste, no lançamento do Restaurant Week que começa hoje - Arquivo pessoal





BRASIL-ALEMANHA



A Data Nacional da Alemanha, que marca a queda do Muro de Berlim, unindo o país, será comemorada hoje, às 19h, com recepção no Famiglia Giuliano, comandada pelo cônsul Johannes Bloos e consulesa Beatrice Wöhler, um casal de muitos amigos no Recife.





BARCELONA



Quando vocês estiverem lendo esta coluna estarei desembarcando no Aeroporto “El Prat” de Barcelona. Estou integrando o grupo da Obra de Maria que vai participar do Congresso de Cura e Libertação, que reúne peregrinos de vários estados do país e vários padres conhecidos. Evento será no Santuário de Lourdes, na França, comandado por Gilberto Barbosa, presidente da Obra de Maria.

A arquiteta Cynthia Costa que assina um dos ambientes da CasaCor PE - Arquivo Pessoal





CASA COR



Hoje, às 18h, no espaço imersivo "Centro de Tudo", da Prefeitura do Recife, no térreo do Edifício Palazzo Itália, Pedro Ariel - curador e diretor de relacionamento da Casa Cor nacional, estará lançando seu livro do seu livro "A Grande Beleza: Sensações”, que reúne imagens de diversas edições da Casa Cor pelo país.





PARA ELAS



Hoje, ao meio-dia, no “Rio Ave Talks”, na Dona Santa, Cláudia Ferreira da Costa e André Farias promovem almoço com 50 mulheres do Experience Club, com palestra de Camila Salek, uma das principais especialistas em design de experiência do Brasil.



MÚSICA



A cantora Ana Carolina retorna ao Recife para show da turnê de despedida que celebra a cantora Cássia Eller. A apresentação será dia 9 de novembro, no Teatro Guararapes.



CARNAVAL



Uma das prévias carnavalescas mais esperadas é o Ensaio da Anitta, que permite a cantora fazer um tour pelo Brasil, com sua essência brasileira. Em 2025, o Recife recebe a festa no dia 25 de janeiro.

Cícero e Carol Moraes, casal de prestígio na nossa sociedade, em Viena - Arquivo pessoal



LÁ VEM O CHAVES



Após quatro anos do adeus de “Chaves” da televisão, o personagem mexicano icônico retorna à programação do SBT a partir deste sábado, para celebrar o Dia das Crianças. Todas as afiliadas ao SBT, com a TV Jornal, transmitem o programa das 14h às 14h45.



GASTRONOMIA



Começa hoje em mais de 40 restaurantes do Recife a 22ª edição do Restaurant Week com o tema "Diversidade Culinária Regional". Os estabelecimentos selecionados irão desenvolver um menu exclusivo para o festival.



M O V I M E N T O





BOM DIA: “O homem é o único animal que joga no bicho.” (Murilo Mendes)





MARCO Antônio La Porta, novo presidente do Comitê Olímpico do Brasil, é coronel da reserva do Exército e foi atleta e técnico de “triathlon”, esporte que envolve natação, ciclismo e corrida.





O PERNAMBUCANO João Falcão vai dirigir a série “Quando Eu Vim Embora”, da TV Cultura que fala sobre os nordestinos que se mudam para São Paulo, em busca de melhor condição de vida.



O MERCADO Livre investiu R$23 bilhões para melhorar a logística e o uso de robôs que trabalham oito horas e separam até 100 mil compras por dia.



A MÁSCARA de cílios marrom é a aposta das principais fashionistas da internet.



A NOSSA secretaria do Turismo realizará, na próxima semana, uma capacitação para guias turísticos e taxistas, para preparar os profissionais para a temporada de fim de ano, com bastante fluxo de pessoas.



A MANSÃO do ator Marcio Garcia, considerada a mais cara do Brasil, está à venda no Rio.



MUITOS famosos brasileiros estão nos EUA e, no Instagram, contam o processo de se preparar para a chegada do furacão Milton.



ANIVERSARIANTES

Abelardo Borba, Alex Lomachinsky, Carla Bensoussan, Cátia Bensoussan, Everaldo Silva, Francisco Pedrosa, Guilherme Guimarães, Gustavo Travassos, Hermano Nascimento, Oto, Leila Beltrão, Maria Fernanda Avelar, Paulo Luís Moury Fernandes, Nilo Simões, Rinaldo Carvalho, Sheila Lispector, Tânia Bacelar e Valdeir Batista.