Sobremesa "Petit Gateau" é uma criação brasileira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma coisa que pouca gente sabe: a sobremesa “petit gateau”, uma das sobremesas mais vendidas no país, não tem origem francesa. Foi criada pelo chef Erick Jacquin, da equipe do “Masterchef”, inspirada na receita de cozinha francesa. Um detalhe: ela não é conhecida na França.





A HISTÓRIA DE BÓRIS



Um grande evento nesta semana será o lançamento do livro “O Raio-X de Bóris Berenstein” terça-feira, às 17h, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega. É a autobiografia daquele mestre da radiologia pernambucana e uma figura queridíssima na nossa sociedade. Foi escrita com a colaboração da jornalista Mona Lisa Dourado.





FASHION



Criador e diretor da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges mantém contatos com grandes nomes da moda, inclusive internacionais, para a edição que marcará os 30 anos do projeto, no próximo ano.





SERGIPANA



Maíra Bittencourt, professora da Universidade Federal de Sergipe, foi nomeada diretora-geral da Empresa Brasileira de Comunicação, segundo cargo na hierarquia da empresa.





CRUZEIRO



Os valores para embarcar no cruzeiro de Roberto Carlos, de 12 a 15 de março de 2025 variam entre R$ 6.300 e R$ 16.350 por pessoa.



VISITA



A governadora Raquel Lyra, junto com a vice Priscila Krause e o secretário de Desenvolvimento Econômico André Teixeira Filho, visitou a Oficina Francisco Brennand recentemente e também conheceu e conversou com os artistas que dão continuidade às obras emblemáticas.

Domingo é dia de gente bonita: Mayra Rossiter - Reprodução/Instagram



AEROLULA



O aerolula será renovado em breve. O presidente Lula afirmou que irá renovar as aeronaves da Presidência da República e dos Ministros após o avião que o transportava do México para o Brasil apresentar problemas e precisar realizar um pouso de emergência.



TRABALHO



Segundo projeção da Confederação Nacional da Indústria, o Brasil precisa formar mais 2,2 milhões de novos profissionais e requalificar 11,8 milhões que já estão no mercado entre 2025 e 2027, para conseguir atender à demanda da indústria nos próximos anos.



FAROFA



Uma das festas mais concorridas entre os influenciadores é a Farofa da Gkay, que celebra o aniversário da empresária. Em 2025, o evento terá espaço para o público geral e a pré-venda esgotou em poucos minutos. A festa será nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, em Fortaleza.





M O V I M E N T O





BOM DOMINGO: “O segredo de uma vida alegre e feliz é estar em paz com Deus e com a natureza.” (Blaise Pascal)



ESTUDOS mostram que mais de 70% da população mundial sofrem com excesso de cortisol, hormônio do estresse.



A FESTA Literária de Paraty, a mais importante do país, termina hoje.



O RÉVEILLON Maracaípe, uma das mais tradicionais festas de fim de ano do Litoral Sul, será comandada pelo cantor Silva.



OS MESES de maio e outubro de 2025 já estão com agendas lotadas para eventos no Recife Expo Center.



SINGAPURA, Tóquio e Toronto são as cidades mais seguras do mundo para turistas, segundo o Forbes Advisor.



O EMPRESÁRIO pernambucano Sérgio Lins, comemora destaque de iniciativa do Grupo Dislub Equador no NACS SHOW 2024, maior evento global do setor de postos e conveniência.



O SEGUNDO Seminário da Indústria Gráfica - Graphium Show será realizado nos dias 7 e 8 de novembro, na sede da Fiepe, no Recife.



ACONTECE hoje, na Avenida Boa Viagem, a 14ª edição da caminhada Sim à Vida, a partir das 14h.



ANIVERSARIANTES

Aloísio Fragoso (frei), Ana Rosa Luck, Ana Valéria Lundgren, Andréa Costa, Bobby Fong, Clóvis Peixoto Júnior, Edmar Lyra Filho, Eduardo Luiz Garziera, Elizabeth Luck Carvalheira, Érica Pereira Mansilla, Lilá Azevedo Coelho, Norma Almeida, Sheila Oliveira e Syderia Moreda.



COLUNA DE JOÃO ALBERTO NO SOCIAL 1: O CAFÉ DA MANHÃ DO PERNAMBUCANO.