Biografia de Celly Campello destaque na Jovem Guarda

Gonçalo Júnior e Dimas Oliveira Júnior lançam o livro “Garota Fenomenal - Celly Campello e o Nascimento do Rock no Brasil”. A biografia da cantora Celly Campello, que lançou vários sucessos inesquecíveis, como “Estúpido Cupido”, “Banho de Lua”, “Broto Legal”, “Túnel do Amor” e “Lencinhos Cor de Rosa”. Ela fez show, ao lado do irmão Tony Campello, para uma das festas de lançamento do livro “Sociedade Pernambucana”, na Blue Angel.

A governadora Raquel Lyra, o ministro Silvio Costa Filho e o senador Humberto Costa em reunião que assinou o termo para recuperação do molhe do Porto de Suape - Reprodução/Instagram







GASTRONOMIA



O chef Hugo Prouvot, depois de temporada em Ubatuba, volta ao Recife e vai abrir, junto com o irmão e igualmente chef Julio Prouvot, um restaurante em Boa Viagem, especializado em pratos de peixes e frutos do mar.





CIRURGIAS



Com nove salas de cirurgia, o Max Day, no RioMar, pode realizar até 70 cirurgias por dia.



Tania Fontaine e Sydia Amaral, destaques no nosso mundo feminino, na Argentina - Arquivo Pessoal



LINGUAGEM



Visando promover uma comunicação simples para aproximar o Judiciário das pessoas, o desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assinou acordo de adesão ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples.



HOMENAGEM



No último sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da romaria fluvial do Círio de Nazaré, em Belém, que homenageia Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do estado. Lula contou com a presença da sua esposa e primeira-dama, Janja da Silva.





PERIGO



Pesquisadores da Universidade de Berkeley, na Califórnia, identificaram metais tóxicos, como chumbo e arsênio, em marcas reconhecidas de absorventes íntimos femininos. De 30 produtos, todos apresentaram a presença dos elementos químicos.



COMPETÊNCIA



Marcos Baptista, que foi presidente de Suape e secretário de Planejamento do Estado, vem realizando excelente trabalho como presidente da Oficina Cerâmica Francisco Brennand.



SAÚDE



O apresentador Rodrigo Faro celebrou o sucesso da cirurgia da sua esposa, Vera Viel, que foi diagnosticada com um tumor na coxa. Após oito horas de cirurgia ele publicou “Minha Vera voltou pra mim”, avisando aos fãs e familiares que ela já estava na sala de recuperação.

Juliana Markan esbanjando elegância em São Paulo - Arquivo Pessoal



DOAÇÃO



O casal de atores Blake Lively e Ryan Reynolds doaram U$ 1 milhão para ajudar na ação contra os furacões Helene e Milton que destruíram várias áreas dos Estados Unidos.



M O V I M E N T O





BOM DIA: “O fato de serem baixinhas não significa que as crianças são mais tolas do que nós.” (Frank Zappa)

O JUIZ do Trabalho Rafael Val foi reeleito presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 6ª Região.



O CONVENTION Bureau de Fernando de Noronha já tem 60 associados.



VANESSA da Mata é a estrela do musical “Clara Nunes - A Tal Guerreira” em São Paulo e que vem ao Recife no próximo ano.



MONJA Coen faz palestra sexta-feira no “Mirante do Paço”, no projeto “Somos Uôge”.



O PROFESSOR e escritor Peron Rios já está atuando como membro da Academia Pernambucana de Letras, ocupando a cadeira 28, sucedendo Vamireh Chacon.



NASCEU ontem Nala, a filha da cantora Iza com o jogador Yuri Lima.



SERÁ no feriadão dos dias 15 e 16 de novembro, em Maracaípe, o Bikini Memories e Borogodó.



JOÃO Gomes anunciou o lançamento de nova música em parceria com Pabllo Vittar.



ANIVERSARIANTES Alexandre Villela, Antônio Costa Martins, Carlos Moraes, Carolina Santos, Cauby Arraes Júnior, Darley Ferreira Filho, Dulcicleide Amorim, Fernando Lima, Gregório Maranhão, Luiz Carlos Albuquerque de Oliveira, Marcos Miranda Filho, Shirley Oliveira e Wanessa Campos.