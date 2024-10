Uma dura disputa por cadeira no Senado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Deve ser acirrada a disputa pelo Senado em 2026. Pernambuco terá duas vagas, mas a lista de prováveis candidatos é enorme. E aumentou com a decisão do ex-senador Fernando Bezerra Coelho de lançar a candidatura do seu filho Miguel Coelho, uma das mais expressivas figuras da política pernambucana.



EM BRASÍLIA



Armando Monteiro Neto tem circulado constantemente pelo Senado e Câmara dos Deputados, casas onde já atuou. É para tratar de temas ligados ao Conselho de Assuntos Tributários da Confederação Nacional da Indústria, que ele preside.

Gilberto Barbosa, presidente da Obra de Maria, com irmã Kelly Patrícia, no Congresso Internacional de Cura e Libertação em Lourdes, França - Arquivo pessoal



CINEMA



Ícone do audiovisual no centro da cidade, o nome São Luiz será reaberto no próximo mês, após revitalização total, depois de uma determinação expressa da governadora Raquel Lyra.

Claudia Ferreira da Costa e Camila Saleke em palestra do Rio Ave Talks e Experience Club para 50 empresárias - Lucas Moreira/Divulgação



ARTE



A National Gallery de Londres, que detém um dos "Girassóis" de Vincent van Gogh, dará vida à visão do artista na exposição "Van Gogh: Poetas e Amantes", em homenagem ao pintor holandês.



MODA



Uma peça bastante usada pelas famosas no verão europeu foi o maiô, destacando-se pela versatilidade, sofisticação e uso além da praia. A vestimenta permite uso de diferentes acessórios que podem seguir pelo estilo casual ou elegante.



SEMELHANÇA



Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, movimenta comentários nas redes sociais pela semelhança com a mãe. Recentemente, ela se caracterizou como cantora para um quadro de TV e foi muito comparada. São iguais.



CÉDULAS



Já estão circulando no Reino Unido as novas cédulas de 5, 10, 20 e 50 libras esterlinas com o rosto do rei Charles III. As versões anteriores, com a imagem da rainha Elizabeth 2ª, continuam valendo.

SUCESSO

O chef Biba Fernandes comemora o grande sucesso do seu restaurante Chicama na Praia dos Carneiros.



EVENTO



Um grande evento desta semana será o lançamento do livro "O Raio-X de Bóris Berenstein" na quinta-feira, às 17h, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega. Trata-se da autobiografia do renomado mestre da radiologia pernambucana, uma figura muito querida em nossa sociedade. O livro foi escrito com a colaboração da jornalista Mona Lisa Dourado.



FILHAS



O deputado federal Felipe Carreras é sempre alvo de elogios quando publica cliques com suas cinco meninas: Maria Luisa, Letícia, Lais, Lis e Julia.