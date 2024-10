Autobiografia de Boris Berenstein será lançada na Livraria Jaqueira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna social desta terça-feira no seu Jornal do Commercio

Nosso mundo médico, empresarial e social tem encontro marcado hoje, às 17h, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, para o lançamento do livro “O Raio-X de Bóris Berenstein”, autobiografia daquele mestre da radiologia, campeoníssimo de tênis, líder da colônia israelita e mestre em sucessão familiar de empresas.

A arquiteta Cecília Lemos, que faz sucesso na CASACOR 2024, e o marido Danilo Pedrosa curtindo dias em Veneza, na Itália - Reprodução/Instagram



INVESTIMENTOS



A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado promovem hoje evento especial para a imprensa para anunciar os novos investimentos do Prodep e Proind, com projeto de incentivo fiscal à indústria.



PRESENÇA



Monja Coen participará de alguns eventos no Recife nesta semana, entre eles, um bate-papo na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, com autógrafos da sua nova publicação “Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes".

Pai e Filha, Nanda Figueiras e Fernando Figueiras em recente passagem por Nova Iorque - Reprodução/Instagram



NEGÓCIOS



O CEO Weekend 2024 acontecerá de sexta à domingo, no Novotel Recife Marina. O evento pela primeira vez acontece fora de São Paulo e chega à capital pernambucana reunindo CEOs, proprietários de venues, promotores de feiras e fornecedores especializados em eventos e feiras.





ANIMAIS



Pesquisadores de Harvard descobriram que mulheres de meia-idade e idosas, especialmente aquelas que sofreram abusos na infância, têm menores níveis de ansiedade e depressão quando são apegadas a seus animais de estimação, particularmente cachorros.

Dandarah Cavalcanti curtindo dias de praia e sol - Reprodução/Instagram



ESPETÁCULO



Faz sucesso o quadro "Mônica Total" que Mônica Martelli abriu no Instagram para falar sobre sentimentos e situações da vida. A atriz, aliás, traz o espetáculo "Minha Vida em Marte" ao Teatro Guararapes dia 26 de outubro.





ESTADOS UNIDOS



Na eleição presidencial nos Estados Unidos é fundamental o resultado nos estados chamados pêndulos, que uma hora são republicanos, em outras democratas: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. ?



SUSTENTABILIDADE



Duas marcas se uniram para promover uma produção mais sustentável, a Nespresso e a Natura lançaram uma parceria para transformar cápsulas de café recicladas em embalagens cosméticas sustentáveis.





ELEIÇÃO



Os eleitores que não votaram no primeiro turno podem sim votar no segundo turno, caso tenha na cidade. A votação é permitida desde que o eleitor tenha situação regularizada com a Justiça Eleitoral.



M O V I M E N T O





BOM DIA: “O tempo é o espaço entre duas recordações” (Henri Amiel)



HOJE é o Dia do Professor.



O EX-REITOR da UFRPE Marcelo Carneiro Leão, é o novo diretor do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste.



JULIÃO Konrad vai passar o réveillon no hotel Bellagio de Las Vegas.



JÔ MAZAROLLO instalou na Rua do Bom Jesus, sua consultoria empresarial.



MUITO bonito o projeto do quarto infantil da Casa Cor, assinado pelas arquitetas Catarina Lins, Mariana Perazzo e Carolina Puttini



O CASAMENTO de Ana Hickmann e Edu Guedes já tem data e será em 2025. Os eventos pré nupciais já começaram a acontecer.



DUAS peças específicas marcaram presença nas coleções da Miu Miu e da Prada: os cardigãs e suéteres de tricô.



A NOVIDADE na gastronomia da nossa cidade é que o Moendo na Laje terá, em breve, opção de self service, além de espaço exclusivo para eventos.



FOX terrier, poodle e boxer são as raças de cadelas que mais tem predisposição ao câncer de mama.



ANIVERSARIANTES



Ana Lúcia Cabral, Catarina de Souza, Christina Amorim, Gabriela Galvão, Gileusa Freitas, Gleyson Ramos, Pepito Acevedo, José Angelo Rizzo, Josias Inojosa Filho, Lúcia Queiroz, Marcelo Guerra, Nizete Paes Mendonça, Silvana Nunes Luiggi, Sônia Porto, Tatiana Bandeira de Melo, Terezinha Catão e Tomaz Correia.