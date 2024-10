Autobiografia de Boris Berenstein será lançada quinta-feira

Um caderno de memórias. É assim que o médico e empresário recifense, Boris Berenstein, prefere chamar sua autobiografia “O raio-X de Boris Berenstein - A realidade foi maior que o sonho”, que será lançada quinta, dia 17 de outubro, às 17h, na Livraria Jaqueira, no bairro do Recife. Filho de sobreviventes da devastação da Segunda Guerra Mundial e nascido no coração da comunidade judaica do bairro da Boa Vista, Boris Berenstein é mais que um nome. Virou uma marca que batiza seis unidades de clínicas de medicina diagnóstica na Região Metropolitana do Recife. Uma empresa pioneira, inovadora e de excelência, que se consolidou referência na Radiologia em Pernambuco.



Produzida pela Eu Escrevo Editora e impressa pela gráfica Provisual, a publicação mescla elementos de biografia e autobiografia. Boris conta sua história e a jornalista Mona Lisa Dourado, que assina a direção editorial do projeto, a transforma em uma narrativa rica e envolvente que revela tanto as conquistas profissionais, como também as lutas, recomeços e triunfos pessoais do entrevistado. “O principal alicerce está nas lembranças, mais remotas e atuais, do filho, pai, avô, judeu, médico, empresário, visionário, articulador…do homem que sempre desempenhou múltiplos papéis e tem muita história para contar”, revela a escritora, que se diz honrada com a parceria e contribuição no processo. A capa e o projeto gráfico do livro têm assinatura do cartunista e designer Samuca. As fotos são de Heudes Regis e a revisão é de Fabiane Cavalcanti.