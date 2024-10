Obras de Tarsila do Amaral ainda causam brigas judiciais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social desta terça-feira no seu Jornal do Commercio

Mesmo após 51 anos da morte de Tarsila do Amaral, suas obras ainda são alvos de disputa na justiça e desavenças familiares. A pintora não deixou muitas riquezas, mas suas obras geram, até hoje, receita para seus herdeiros. Hoje 56 pessoas têm direito à herança de Tarsila, todos descendentes de seus irmãos, já que a única filha que a pintora teve morreu antes dela.

Bia Guirão, noiva da semana, já nos preparativos dos eventos para o grande dia - Reprodução/Instagram

SEGURANÇA

O governo do nosso estado conseguiu, junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública,mais de R$ 41 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para serem investidos no combate à criminalidade em Pernambuco.

REPARAÇÃO



A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, assinou 190 portarias de anistia, referentes a processos já julgados pela comissão responsável. Essas portarias formalizam pedidos de desculpas do Estado a pessoas perseguidas politicamente durante a ditadura militar e incluem reparações econômicas e processos indeferidos após julgamento.

Pedro Campos e Maria Augusta Carneiro, ansiosos pela chegada da primogênita Nina - Arquivo Pessoal

REBANHO

Nelson Bezerra, presidente da Masterboi, e Márcio Fireman, proprietário da Fazenda SantaFé, comemoram o resultado do Circuito Nelore de Qualidade. O rebanho da SantaFé se destacou e recebeu o 1º lugar da prova organizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Nelore (ABCN), que tem a Masterboi como anfitriã.

CLÁSSICA



A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do deputado Renato Antunes que institui o Programa de Valorização da Música Erudita, prevendo concursos artísticos e apresentações musicais em escolas públicas da rede estadual.





CONSELHEIROS



As advogadas Ana Lúcia Bernardo e Cláudia Alcântara são as novas conselheiras federais da Ordem dos Advogados do Brasil, representando Pernambuco.





VIRALIZOU



Foi muito comentado nas redes sociais o fumódromo inaugurado no Beto Carrero World com tema de cemitério. De acordo com o parque, a intenção não era chocar e sim tratar o assunto de forma descontraída.





CINEMA



A atriz Jade Picon ficou loira recentemente e afirmou que o tom de cabelo foi para um novo papel, agora no cinema, para o filme “Cinco Julias”, interpretando uma versão da protagonista.





PARAGUAI



A Azul vai operar do dia 22 de dezembro a 2 de fevereiro, voo aos domingos entre o Recife e Assunção.



MODA



Após 6 anos longe das passarelas, a top model brasileira Adriana Lima tem data de retorno. É hoje, no desfile comeback da Victoria’s Secret.