Brasileiras ensinam nas melhores universidades do planeta

De acordo com o ranking QS World, as quatro melhores universidades do planeta são MIT, Imperial College London, Universidade de Oxford e Harvard. Em cada uma delas, têm professoras titulares brasileiras que representam nosso país nas instituições de prestígio. titular brasileira que furou a bolha e representa o país, cada uma à sua maneira. Marcia Castro, primeira mulher brasileira a ocupar um cargo de professora titular em Harvard, disse em entrevista à Forbes que, quando chegou na instituição, não havia nenhum foco no Brasil. Hoje em dia, o país já é colocado em destaque.

O deputado Pedro Campos, o presidente Lula, o deputado Felipe Carreras, o prefeito do Recife João Campos e a deputada Tabata Amaral em reunião no Palácio do Planalto

Recife sediará, no final de novembro, o Fala Norte Nordeste 2024, um congresso sobre radiodifusão e comunicação, no Recife Expo Center. Trata-se do maior evento da área na região, que terá como tema "Inteligência Artificial x Capital Humano: O Futuro da Radiodifusão", e reunirá profissionais como radiodifusores, broadcasters, publicitários, criadores digitais e jornalistas para trazer as principais atualizações e tendências.



Retorno



A tenista brasileira Bia Haddad voltou ao Top 10 do ranking mundial da WTA, subindo para a 10ª posição. Apesar de eliminações recentes no WTA 1000 de Wuhan, a atleta de 28 anos teve bons resultados ao longo de 2024.



Cerimonial



Tatiana Marques, destaque nos eventos sociais, comanda worshop sobre a produção e tendências do mundo de cerimoniais, no Senac, ao lado de Cinara Cardoso, fundadora da TATICCA Eventos.



MIRABILÂNDIA



Não existe uma definição sobre a saída do Mirabilândia da área do Pernambuco Centro de Convenções, mesmo tendo perdido um bom espaço para a área de eventos externos.





MISTÉRIO



O edifício Chanteclair é um mistério. Com toda a parte externa e o telhado recuperados, para as duas edições da Casa Cor, numa obra que custou uma fortuna e demorou anos, não existe ainda uma definição sobre sua utilização. Mesmo no Recife Antigo haver uma falta de áreas, especialmente para empresas de informática.

Carol Calheiros esbanjando beleza em Budapeste





BIKES



Muitas construtoras do Recife estão colocando bicicletários, como um diferencial dos seus novos edifícios residenciais, algumas até oferecendo bicicletas para os compradores.





AS CAMINHADAS



O empresário José Ubaldo Baiano do Nascimento já fez oito vezes o Caminho de Santiago de Compostela. Ela fala das experiências no livro que acaba de lançar O porquê do caminho- Sonhos, desafios e encontros.





LEMBRANÇAS



A Sociedade de Cultura Musical foi uma instituição privada que funcionou durante muitos anos no Recife e trouxe grandes espetáculos musicais e teatrais do país e do exterior para o Recife.



INFLUENCIADORA

A brasileira Camila Coelho, uma das pioneiras no mundo dos blogs, entrou no ranking das 50 influenciadoras mais relevantes do mundo, publicado pela revista Hollywood Reporter. Com mais de 10 milhões de seguidores, ela foi a única brasileira da lista.

BRUNO MARS

O cantor Bruno Mars passou pelo Brasil com seis apresentações. De acordo com a São Paulo Turismo, a sua passagem movimentou R$102,7 milhões de turistas que saíram do interior da capital paulista ou de outros estados.

CASAMENTO

O Padre paraibano Dom Marcelo, que é requisitado para muitos casamentos de famílias tradicionais, será o responsável por realizar a cerimônia de casamento do cantor João Gomes e Ary Mirelle. Outra novidade é sobre as lembrancinhas, que serão assinadas por Eider Santos, destaque nos eventos a nível nacional.