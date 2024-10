Padre Dom Marcelo será o responsável pela cerimônia de João Gomes e Ary Mirelle

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O casamento do casal pernambucano acontece no dia 21 de outubro, no Recife

O casal João Gomes e Ary Mirelle, que se casam oficialmente nesta segunda-feira (21), escolheu o Padre paraibano Dom Marcelo, que é requisitado para muitos casamentos de famílias tradicionais, para realizar a cerimônia de casamento. Outra novidade é sobre as lembrancinhas, que serão assinadas por Eider Santos, destaque nos eventos a nível nacional.

Até o momento, foi divulgado que a cerimônia será intimista, apenas para familiares e amigos. Os padrinhos do casamento ainda não foram revelados.

João e Ary

O cantor pernambucano João Gomes bombou no piseiro no São João de 2021, aos 20 anos de idade. O seu relacionamento com Ary começou em novembro de 2022 e chegaram a terminar a relação em abril, mas relataram no mês seguinte. Eles ficaram noivos em novembro de 2023.

Os dois se tornaram papais de Jorge, que nasceu dia 16 de janeiro deste ano. O bebê de 10 meses foi muito celebrado. "Seja bem vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro", escreveu João Gomes na publicação que anunciou o nascimento na época.

Quem é João Gomes?

João Fernando Gomes Valério, 24, nasceu em Serrita, no interior de Pernambuco, e começou a cantar aos sete anos no coral da igreja. Mas, foi em 2019 que viralizou nas redes sociais com vídeos cantando. O seu álbum de estreia, lançado em 2021, alcançou destaque nacional, tornando-o o cantor mais ouvido do país nesse ano. "Meu Pedaço de Pecado", "Se For Amor" e "Eu Tenho a Senha" são as músicas que viralizaram do seu primeiro álbum.

Foi em 17 de agosto de 2022 que João Gomes parou o Recife com a gravação do seu primeiro DVD, no Marco Zero. O show foi aberto ao público e recebeu mais de 150 mil pessoas. O DVD contou com a participação de Vanessa da Mata, L7nnon e Fagner.

João atualmente mora na Região Metropolitana do Recife, com Ary e seu filho Jorge.