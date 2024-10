Walério Araújo lança coleção inspirada na Turma da Mônica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O estilista pernambucano Walério Araújo vai realizar desfile na São Paulo Fashion Week, domingo, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera. Sua coleção vai prestar uma homenagem à “Turma da Mônica”, com camisetas com estampas inspiradas nas personagens criadas por Maurício de Sousa. E dois vestidos de tricô em homenagem a Mônica e Cebolinha. As peças começarão a ser vendidas em novembro.

Urbano Vitalino Neto, Tadeu Alencar e Gilvandro Coelho, em recente evento - Arquivo Pessoal

RETORNO

O deputado Eduardo da Fonte, depois do intenso trabalho do Progressistas, que elegeu 24 prefeitos em Pernambuco, fui curtir uma temporada em Roma, com a esposa Sofia. O casal retornou ontem ao Recife.

SEM DOR

O neurocirurgião Luiz Severo faz noite de autógrafos do seu livro “Você não Precisa Sentir Dor”, hoje, das 19h às 21h, na Livraria Leitura do RioMar.

Juliana Santos, brilho no nosso mundo fashion - Arquivo Pessoal

CINQUENTENÁRIO

O empresário Delino Souza comanda hoje, às 19h, no Instituto Ricardo Brennand, evento que assinala os 50 anos da Iquine, empresa que ele criou e é um grande orgulho de Pernambuco, a maior indústria de tintas 100% brasileira.

PÉ QUENTE

O presidente do Sport, Yuri Romão, mostrou que é pé quente como chefe da delegação do Brasil, conquistando duas vitórias nos dois últimos jogos das eliminatórias, contra Chile e Peru. E ainda promoveu o clube pernambucano ao entregar camisas do Leão a todos os integrantes da seleção brasileira.



DOAÇÕES



Os números são oficiais: até agora, três bilionários doaram US$ 220 milhões (R$ 1,254 bilhão) para a campanha de Donald Trump. Elon Musk é um deles e doou US$ 75 milhões (R$ 427,5 milhões).

Os ministros Fernando Haddad e Sílvio Costa Filho, durante reunião em Brasília - Arquivo Pessoal

ILEGAIS E IMORAIS

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, chamou de "ilegais, inconstitucionais e imorais" os salários pagos ao funcionalismo público acima do teto constitucional de R$ 44 mil. Tebet fez a declaração em entrevista coletiva sobre cortes no orçamento do próximo ano. O teto de R$ 44 mil é a atual remuneração dos ministros do STF.

GASTRONOMIA

O chef Cesar Santos está em Brasília para preparar o seu prato da Boa Lembrança 2024, “Danado de Bom”, no restaurante Capim Dourado, do chef Rosenilson Favacho.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A solidão é a mãe da sabedoria.” (Laurence Sterne)

JACI e Marcelo Tavares de Melo comemoram hoje aniversário de casamento

HOJE é o Dia da Música Popular Brasileira.

A SELEÇÃO inglesa de futebol anunciou Thomas Tuchel como novo treinador, substituindo Gareth Southgate, que pediu demissão em julho. Ele é ex-técnico do PSG, Chelsea e Bayern e inicia seus trabalhos em 2025.

DUAS famosas modelos com destaque mundial levaram falta no Victoria’s Secrets Fashion Show: Kendall Jenner e Gisele Bündchen.

A FEIRA “Week Noivas” reúne as principais tendências e fornecedores de casamentos, acontece na “Casa Baldoria”, de amanhã a domingo.

O PROJETO “Somos Uôge” acontece amanhã com atividades e palestras no “Mirante do Paço.”

SABRINA Sato e Nicolas Prattes celebram a primeira gravidez do casal. A apresentadora ainda afirmou que vai desfilar grávida no Carnaval 2025.

O BRASIL ocupa a 33ª posição entre os melhores países para se aposentar.

ANIVERSARIANTES Cecília Baptista da Silva Alencar, Edson Vieira, Eduardo da Fonte, Fernando Emerenciano, Flávio Chaves, Gabriela Duarte, Luiz Wagner Júnior, Marcantônio Dourado, Mariana de Almeida Tavares, Mauro Fonseca Filho, Paulo Oliva, Rinaldo Pereira (padre) e Roberto Tavares.