Sucesso do Congresso da Obra de Maria em Lourdes

Gilberto Barbosa, presidente da Obra de Maria escolheu a cidade de Lourdes, na França, para realizar o 1º Congresso de Cura e Libertação. Não poderia ter escolhido um local melhor. Foram três dias de muita fé, cura e libertação, num santuário que atrai seis milhões de peregrinos por ano (mesmo número do Santuário de Fátima), pessoas que procuram especialmente cura física e espiritual, libertação e renovação da fé cristã. Foi uma operação muito difícil, pois a cidade de Lourdes, no centro da França, fica distante de grandes cidades e seu aeroporto recebe poucos voos. O grupo da Obra de Maria, por exemplo, teve que fazer um trajeto de 400 km, a partir de Barcelona, onde foi a chegada, com direito a parada no belo principado de Andorra.

LOCAL

O Congresso aconteceu no auditório de um centro religioso, com capacidade para 200 pessoas, que ficou lotado durante todo o evento. Gilberto Barbosa encontrou muitos brasileiros na cidade, que queriam participar do congresso, o que foi impossível, pela capacidade do local. Ele destaca que com certeza, o evento poderia ter o dobro de participantes. Os que estavam lá eram fieis, do Brasil, de países da África e franceses.

PALESTRAS

Tivemos palestras do diácono Márcio Mendes, dos padres Roger Diniz e Edmilson Lopes, de Gilberto Barbosa, do frei Josué. Nos dois dias, a programação terminou com uma Missa, em clima de muita fé.

CANÇÃO NOVA

O congresso teve a parceria da Canção Nova, presente com seus dirigentes Wellington “Eto” Jardim e Luzia Santiago. A TV Canção Nova levou uma equipe de 15 profissionais, para a transmissão ao vivo dos principais momentos do evento, como o emocionante show da irmã Kelly Patrícia, seguida de uma linda Consagração ao Santíssimo. Nas madrugadas, ela faz orações acompanhadas por milhões de fiéis pela Internet. Tive a alegria de conversar com ela, uma figura extremamente simples e carismática.

CRESCIMENTO

Foi minha terceira ida a Lourdes e confesso que me impressionou pelo seu crescimento. Tem uma população de 16 mil pessoas, toda ela voltada para o turismo religioso. Tem mais de 100 hotéis, desde os cinco estrelas a outros mais simples. E dezenas de lojas, muitas vendendo artigos religiosos ligados a Nossa Senhora de Lourdes, e dezenas de restaurantes. Toda a área pertence à Igreja Católica, que tem várias funções incluindo atividades devocionais, escritórios e acomodação para peregrinos enfermos e seus ajudantes. As ruas estreitas estão sempre lotadas de peregrinos de todo o mundo.

AS APARIÇÕES

As aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França, à jovem Bernadette Soubirous, uma camponesa muito pobre, ocorreram em 1858. Tudo começou quando Bernadette estava buscando lenha e viu uma Senhora vestida de branco, com o Rosário nas mãos. Ela imediatamente começou a rezar, e logo percebeu que se tratava de uma aparição da Virgem Santíssima. Estava numa área onde existia um lixão. No local onde havia uma gruta, Nossa Senhora mandou Bernadete (que foi canonizada depois) abrisse com as mãos uma fonte, que logo começou a jorrar água abundantemente e que está assim até hoje. Como Nossa Senhora disse, seria uma água milagrosa. Os visitantes enchem garrafas com ela, que, segundo revelou um padre, não precisava ser benta, já era benta por natureza, com muitos milhares comprovados.

AS CURAS

Com sua fama de ser uma água curadora, tem atraído pessoas doentes de todo o mundo, com incontáveis milagres. Todos os dias, num espetáculo emocionante, acontece a Procissão dos doentes. Voluntários da cidade, conduzem, em cadeiras de roda acopladas, os doentes para uma visita ao Santuário, tomar a água e assistir a Missa na gruta, que tem um ar realmente impressionante onde as aparições a Bernadette aconteceram. Lá, temos missas durante todo o dia, em seis línguas oficiais do Santuário: francês, inglês, italiano, espanhol, holandês e alemão. Em algumas vezes é celebrada em português, por padres brasileiros e portugueses, que comandam peregrinações. Existe uma fila para passar pela gruta, cujas paredes de pedra jorram água sagrada. No alto, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, reina no local.

Estátua

A cidade de Lourdes tem uma área de 51 hectares e inclui 22 locais de culto separados. Em 1864, o escultor Joseph-Hugues Fabisch, de Lyon, foi contratado para criar uma estátua de Nossa Senhora de Lourdes, com base nas descrições de Bernadette. Embora se tenha tornado um símbolo icônico da santa, ela representa uma figura que não só é mais velha e mais alta do que a descrição como também mais próxima das representações ortodoxas e tradicionais da Virgem Maria. . A estátua repousa no nicho onde a Virgem teria aparecido a Bernadete, por 18 dias. Sempre de branco, com uma faixa azul na cintura e um terço dourado na mão. A roseira selvagem original foi destruída logo após as aparições por peregrinos que estavam em busca de relíquias, mas uma nova nasceu nas proximidades.

A GRUTA

Os peregrinos em Lourdes, buscam tocar a rocha que forma a gruta da aparição e beber a água que jorra. Outra atração é a Procissão Luminosa, também chamada Procissão Mariana ou das Velas. Ela acontece diariamente às 21h, no período de 25 de março a 1º de novembro. É algo deslumbrante, indescritível, que começa com a imagem da Santa projetada na torre do Santuário, com centenas de peregrinos acompanhado com uma vela na mão.

DESTINO

A cidade de Lourdes é um dos destinos religiosos mais procurados no mundo e atrai seis milhões de visitantes por ano. A cidade fica ao sudoeste da França, a 850 km de Paris, quase na divisa com a Espanha. O santuário de Lourdes é parada obrigatória para os católicos, assim como Fátima em Portugal, Basílica de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, Santuário de Medugorje na Bósnia e Herzegovina, Guadalupe no México e a Basílica de São Pedro, em Roma.

FÉ & CURAS

Hoje, o Santuário é um lugar de fé universal. O rosário é recitado em muitas línguas e os peregrinos chegam de todas as partes, de cadeiras de rodas, macas, muletas e das mais diferentes etnias, em busca de cura. É impressionante o número de curas registradas.

O PRÓXIMO

Para conseguir um melhor acesso dos peregrinos, diante das dificuldades do primeiro congresso, o evento do próximo ano vai ser na cidade de Paris, que tem uma grande colônia brasileira e católica, nos dias 17 e 18 de outubro de 2025. Com a experiência do primeiro e bem sucedido congresso deve ser ainda mais grandioso. Inclusive porque será no ano do Jubileu, o Ano Santo Católico, que terá como lema “Peregrinos da Esperança.”